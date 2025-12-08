Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - PC或现换机潮惠及联想 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

在AI应用如火如荼的2025年，PC产业再度成为焦点。近日，联想（992）、戴尔和惠普等龙头厂商纷纷发出涨价预警，涨幅最高达20%。这波由存储成本上涨引发的「加价潮」，不仅反映全球供应链压力，更可能刺激消费者提前换机，进而提振PC销售。作为全球PC市场一哥的联想，自然是最直接的受益者。

　　据报，戴尔计划从2025年12月中旬起，将PC和伺服器价格上调至少15%至20%。报道引述戴尔副总裁暨营运长Jeff Clarke指，他「从未见过内存晶片成本涨得这么快」，各产品线的开支都在攀升。惠普CEO Enrique Lores则警告称，2026年下半年「可能尤其艰难」，必要时将上调价格。他指出，记忆体晶片约占一台PC成本的15%至18%。

　　电子产品的供应链紧张，主要源自AI应用爆炸性需求，企业竞相部署高效能系统，导致记忆体供应短缺。可以预见，这则消息对联想股价将构成正面刺激作用，因涨价不仅可转嫁成本、改善毛利率，还可能逼使消费者或企业提前采购，避免2026年更高价格。

　　据IDC数据显示，2025年第3季，联想继续为全球PC市占第一，期内全球传统个人电脑出货总量按年升9.4%，而联想年增17.3%，是增幅最高的龙头品牌，季度市占率来到25.5%。于9月底止之中期业绩，联想营业额按年升18%至392.82亿美元，创新高；纯利8.46亿元，按年升40.5%；调整后权益持有人应占溢利按年增长24%至9.01亿元。期内，三大业务集团及销售区域均录得双位数按年增长。人工智能相关收入占总收入的29%，按年增长15个百分点；第二季更上升至30%。

　　联想凭市占与盈利双升站上最佳位置，若供应链紧缩持续，其提前受惠效应有望延伸，成为PC复苏周期中最具弹性的领跑者。

闻风至

最Hit
立法会选举结果即时更新︱旅游界功能界别：「剑神」江旻憓当选 力压对手马轶超
政情
7小時前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
5小時前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
12小時前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
20小時前
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
影视圈
12小時前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
11小時前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
20小時前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT
立法会选举．投票率︱截至晚上9时半 地区直选投票率30.43% 超越上届总投票率30.2%
立法会选举．投票率︱地区直选总投票率31.90% 投票人数131万 比上届少约3万人
政情
7小時前
更多文章
闻风至 - 汽车股反攻 吉利成首选 | 鲜股落镬
投资市场重新审视汽车股的估值，令汽车板块反攻在望。其中，吉利汽车（175）今年的销售表现优于同业，且现价仅约相当于历史市盈率10倍，尚未反映其今年强劲的销售增幅，可望成为资金回流的首选目标之一。 　　投资市场此前因汽车业国补退场而看淡汽车板块，据《第一财经》报道，随着第四批690亿元人民币国补资金的进一步消耗，越来越多地方暂停或调整汽车以旧换新补贴活动。据不完全统计数据显示，截至目前，全国已
2025-12-05 02:00 HKT
鲜股落镬