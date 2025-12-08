闻风至 - PC或现换机潮惠及联想 | 鲜股落镬

在AI应用如火如荼的2025年，PC产业再度成为焦点。近日，联想（992）、戴尔和惠普等龙头厂商纷纷发出涨价预警，涨幅最高达20%。这波由存储成本上涨引发的「加价潮」，不仅反映全球供应链压力，更可能刺激消费者提前换机，进而提振PC销售。作为全球PC市场一哥的联想，自然是最直接的受益者。



据报，戴尔计划从2025年12月中旬起，将PC和伺服器价格上调至少15%至20%。报道引述戴尔副总裁暨营运长Jeff Clarke指，他「从未见过内存晶片成本涨得这么快」，各产品线的开支都在攀升。惠普CEO Enrique Lores则警告称，2026年下半年「可能尤其艰难」，必要时将上调价格。他指出，记忆体晶片约占一台PC成本的15%至18%。



电子产品的供应链紧张，主要源自AI应用爆炸性需求，企业竞相部署高效能系统，导致记忆体供应短缺。可以预见，这则消息对联想股价将构成正面刺激作用，因涨价不仅可转嫁成本、改善毛利率，还可能逼使消费者或企业提前采购，避免2026年更高价格。



据IDC数据显示，2025年第3季，联想继续为全球PC市占第一，期内全球传统个人电脑出货总量按年升9.4%，而联想年增17.3%，是增幅最高的龙头品牌，季度市占率来到25.5%。于9月底止之中期业绩，联想营业额按年升18%至392.82亿美元，创新高；纯利8.46亿元，按年升40.5%；调整后权益持有人应占溢利按年增长24%至9.01亿元。期内，三大业务集团及销售区域均录得双位数按年增长。人工智能相关收入占总收入的29%，按年增长15个百分点；第二季更上升至30%。



联想凭市占与盈利双升站上最佳位置，若供应链紧缩持续，其提前受惠效应有望延伸，成为PC复苏周期中最具弹性的领跑者。



闻风至