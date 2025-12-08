刘伟利 - 投资须敬畏市场 | 巨B讲投资

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘伟利
4小時前
产经 专栏
　　在投资的世界里打滚多年，总会观察到一个有趣的现象：许多投资人身上，不自觉地散发一股傲气，深信自己不仅能预测市场，甚至能推动产业、改变世界。这种心态或许来自于几次成功的判断，或是掌管庞大资金所带来的权力感，但这往往也是危险的开始。

　　做投资的人，最重要的心态之一，就是千万别把自己当成无所不能的神。市场的复杂与多变，远超过任何单一个体的智慧总和。我们必须清醒认识到，自己不可能精通每一个行业，从半导体的制程到生物药剂的研发，从零售通路的管理到云端运算的架构，每一个领域都是深不见底的专业学问。

　　那么，作为投资人，我们的价值究竟在哪里？一个务实而有效的策略，是学会辨识并信任「专家」。与其凭着一知半解去押注陌生领域，不如将资金配置到那些经过时间考验、并由真正内行人领导的龙头企业。例如，当你看好消费饮品的长期需求，与其自己去研发新配方，不如投资早已深入全球脉络、拥有强大品牌与渠道的可口可乐；当你认同智能手机改变生活的趋势，与其猜测下一个技术突破点，不如投资从硬体、软件到生态系都已建立坚实堡垒的苹果公司。这并非缺乏雄心，而是理解分工与信任专业的智慧。

　　追根究底，投资人的核心角色，是「资源的配置者」与「价值的发现者」，我们的工作是将资金从效率低的地方，引导致能创造更高价值的地方。这是一个「搬运」与「整合」的过程，而非从无到有的「发明」。真正带领技术革命与商业潮流的，是那些在实验室里埋头苦干的科学家、在工厂中精益求精的工程师，以及能洞察市场需求、并将技术转化为商品的企业家。金融资本的作用，犹如润滑油与加速器，能让这些创造性的工作进行得更顺畅、规模扩展得更迅速。两者相辅相成，方能成就伟大的商业故事。

　　当然，我们必须承认，掌握庞大资金的投资机构，往往能接触到更即时、更深入的资讯，这种不平等确实存在。然而，资讯的优势并不等同于经营的智慧。真正的挑战在于，如何将资金、资讯与实业的专业知识进行有效「整合」。这项整合工作，无法单靠金融技巧完成，它极度依赖对技术人员的尊重、对商业领袖的信任，以及对产业规律的谦卑。

　　金融市场充满诱惑，容易让人高估自己的影响力。真正的投资智慧，在于看清自己的界限，敬畏市场的力量，并将资本托付给那些比我们更懂如何创造真实价值的人。这种谦卑，不是软弱，而是一种深刻的自信与清醒，是能够在长期波动中保持稳健与平和的根基。记住，我们的目标是成为伟大企业的长期伙伴，而不是它虚构的「上帝」。这份自知之明，或许正是区分一位成熟投资者与投机者的关键所在。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利

刘伟利 - 火灾后的灼见 | 巨B讲投资
　　无情烈火吞噬宏福苑一日一夜，一千多户家庭失去毕生积累的财富与挚爱生命，连同那位逆流而上的消防员永远定格在火光冲天的瞬间。这场发生在现代都市的悲剧，撕开了城市繁荣表象下的脆弱肌理，那些被质疑的维修工程纪录与仓促的施工流程，仿佛在灰烬中显现的暗影，无声诉说本可避免的遗憾。 　　生命与财富的守护从来不该是临阵磨枪的儿戏。正如聪明的航海家会预先规划避风港，精明的投资者会为资产配置防火墙，对生存安
2025-12-01 02:00 HKT
巨B讲投资