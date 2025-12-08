Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

关志康 - 如何选择保险公司 | 神耆商机

神耆商机
神耆商机
关志康
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　近日大埔宏福苑发生5级火灾，牵动全城神经。有朋友提到，是次工程及大厦相关风险，由中国太平保险（香港）承保，包括建筑工程全险、建筑雇员补偿保险、法团第三者责任保险及财产全险等，综合保额约20亿元。不过，不少人误以为居民或死伤者会自动有大笔赔偿，现实是这类保障主要涵盖公共部分损毁和第三者责任，与住户个人装修、财物甚至收入损失其实无甚关系。

　　一位保险界前辈提到：「不少业主至今仍分不清，银行按揭要求购买的『火险』，与自己购买的『家居保险』有何不同。保险产品本身变化多端，不同公司在保障范围、等待期、不保事项、免赔额等条款上均可以有很大差异，很难单纯以保费高低作为好坏指标。」

　　有女企业家附和：「负责任嘅保险经纪很重要，然而，今天信任的年轻顾问，未必会陪你走到退休；经验丰富的老行尊，亦总有一天真正退休。」根据官方数据，2019年至2021年间，约29600个三年期牌照中，有约53%持牌人在首三年内已离开行业。她坦言：「自己宁愿选择规模较大的保险公司，感觉上品牌较稳健、资本实力又强。」

　　不过，一位经历过多次大手术的前辈又提醒，保险业一样有「店大欺客」的风险。保险本质是「收保费、控赔付」，对投保人而言，核心不在公司规模，而是出事时能否顺利获赔，否则多年供款如同「供死会」。

　　一些在理赔上出名「刁钻」的保险公司，往往可以从网上讨论或行内人口碑中察觉。他教路：「我信得过的医生和经纪最清楚，哪几间公司医疗索偿较实际、文件不刁难、批核速度快。我怕烦，索性佢哋买边间，我就买边间！」

健康教育基金会主席
关志康

最Hit
立法会选举结果即时更新︱旅游界功能界别：「剑神」江旻憓当选 力压对手马轶超
政情
7小時前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
5小時前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
12小時前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
20小時前
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
影视圈
12小時前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
11小時前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
20小時前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT
立法会选举．投票率︱截至晚上9时半 地区直选投票率30.43% 超越上届总投票率30.2%
立法会选举．投票率︱地区直选总投票率31.90% 投票人数131万 比上届少约3万人
政情
7小時前
更多文章
关志康 - 老夫少妻方程式 | 神耆商机
　　诺贝尔物理学奖得主杨振宁走完传奇一生后，他与翁帆那段「82配28」的「忘年婚」，再度成为城中热话。 　　饭局间，有前辈打趣道：「登峰造极之年，仍有少妻相伴，而且携手多年，实属人生赢家。」这番话半玩笑半感慨，也反映大众对「年龄差」爱情的复杂心态──既羡慕其浪漫，又难免啧啧称奇。 　　根据香港统计数字，约7成夫妇属男方年长。1至4岁的年龄差占约37.9%，5至9岁占约23.1%；女方比
2025-12-01 02:00 HKT
神耆商机