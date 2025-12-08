关志康 - 如何选择保险公司 | 神耆商机

近日大埔宏福苑发生5级火灾，牵动全城神经。有朋友提到，是次工程及大厦相关风险，由中国太平保险（香港）承保，包括建筑工程全险、建筑雇员补偿保险、法团第三者责任保险及财产全险等，综合保额约20亿元。不过，不少人误以为居民或死伤者会自动有大笔赔偿，现实是这类保障主要涵盖公共部分损毁和第三者责任，与住户个人装修、财物甚至收入损失其实无甚关系。



一位保险界前辈提到：「不少业主至今仍分不清，银行按揭要求购买的『火险』，与自己购买的『家居保险』有何不同。保险产品本身变化多端，不同公司在保障范围、等待期、不保事项、免赔额等条款上均可以有很大差异，很难单纯以保费高低作为好坏指标。」



有女企业家附和：「负责任嘅保险经纪很重要，然而，今天信任的年轻顾问，未必会陪你走到退休；经验丰富的老行尊，亦总有一天真正退休。」根据官方数据，2019年至2021年间，约29600个三年期牌照中，有约53%持牌人在首三年内已离开行业。她坦言：「自己宁愿选择规模较大的保险公司，感觉上品牌较稳健、资本实力又强。」



不过，一位经历过多次大手术的前辈又提醒，保险业一样有「店大欺客」的风险。保险本质是「收保费、控赔付」，对投保人而言，核心不在公司规模，而是出事时能否顺利获赔，否则多年供款如同「供死会」。



一些在理赔上出名「刁钻」的保险公司，往往可以从网上讨论或行内人口碑中察觉。他教路：「我信得过的医生和经纪最清楚，哪几间公司医疗索偿较实际、文件不刁难、批核速度快。我怕烦，索性佢哋买边间，我就买边间！」



健康教育基金会主席

关志康