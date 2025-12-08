邓力文 - 交易所USDT充值量急增 | Exchange²

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓力文
4小時前
产经 专栏
　　自2025年10月创下历史高位后，比特币出现长达近两个月的深度回调，最大跌幅达36%。这种震荡行情让不少市场参与者联想起2019年中期类似的走势，那时同样经历一波牛市后，在联储局结束量化紧缩（QT）并尚未启动量化宽松（QE）的空窗期内，加密市场也出现显著修正。总体而言，当时加密市场仍未获得传统资本市场的真正认可。而如今的2025年，不论是市值规模、投资主体还是机构接受度，都已不可同日而语。

　　最近我们观察到一项明显的链上变化：USDT在TRON链上的交易所充值笔数急速上升。币安在七日内共录得高达94.6万笔充值交易，远高于OKX的84.1万及Bybit的22.5万。这类资金流入通常被视为市场筹码重新配置的讯号，尤其是在加密资产价格波动剧烈的时候。简单来说，投资者很可能正在进场、加码或为下一波行情预做部署。

　　以上是较正面的观点。另一方面，LVRG Research指出，资金流出的主因并非看空情绪升温，而是「基差交易」的大规模平仓。当期货与现货之间的息差被压缩至几乎没有套利空间时，这类交易策略自然面临结束。问题在于，套利组合中一边是持有ETF，另一边则是对冲的期货仓位，当整体收益消失后，交易者只能选择平仓并同时卖出现货资产，这便造成连锁性的资金外流与波动扩大。

　　与此同时，市场焦点转向即将到来的美国通胀数据，以及将于本港时间周四凌晨公布结果的联储局议息会议。若联储局一如市场预期减息0.25厘，并释放更宽松的预期，将有望在年末为市场注入一剂强心针。毕竟，在加密市场流动性明显紧缩的情况下，宏观政策对投资情绪的边际影响更显得举足轻重。目前全球各交易所合计持有的比特币总量已降至约180万枚，是自 2017年以来的最低水平，反映市场中长期参与者更倾向将资产自交易所转至自我托管或冷钱包中，等待下一轮升浪。

邓力文

