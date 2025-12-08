甄荣 - 拨康视云值得留意 | 中环晨星

今年，创新药板块经历阶段性调整后，其长期基本面依然稳固。在行业龙头业绩兑现、研发管线持续推进及政策环境支持等多重利好背景下，具备突出创新实力与明确催化剂的企业有望率先迎来价值重估。拨康视云（2592）近期股价突见异动，或因集团发管线取得的关键进展及全球化布局的实质性推进。



拨康视云近期发布公告，其全资附属公司于日本及欧洲成功获得关于核心产品CBT-009的专利授权。此项进展强化产品知识产权保护体系，也为公司在上述关键市场进行对外授权（License-out）合作奠定了法律与商业基础。与大型药企进行生产、开发及分销达成授权协议，有望显著加速该产品的全球化商业进程。



同时，拨康视云还于近期在眼科创新峰会（OIS）公布针对CBT-004在治疗睑裂斑的安全性和有效性的二期临床试验成果，显示结果积极。现已推进三期临床开发及与美国药监部门的磋商。若研发进展顺利，CBT-004有望填补全球针对性治疗血管化睑裂斑的市场空白，占据市场先发地位，为公司中长期增长提供潜在弹性。



除了产品研发进展顺利外，拨康视云近日亦宣布任职新首席商业官MICHAEL ROWE。据了解，此次任命MICHAEL ROWE为首席商务官，主要眼于其深厚的国际医药市场资源与成熟的商业化操盘经验。预计他的加入将系统性提升公司在欧美等重点市场的战略推进与合作伙伴落地效率，进一步加速全球商业化布局的实质性进展。



拨康视云逐步将其研发成果转化为明确的商业路径。尽管股价短期已有显著反映，且创新药研发本身具有固有的不确定性与周期，但考虑到公司清晰进展与战略布局，投资者或可持续关注其后续临床里程碑与商务合作落地情况。



甄荣