李若凡 - 英镑反弹动力不足 | 汇市焦点

过去两周，由于市场对美联储降息的预期重新升温，美元普遍走软，加上英国秋季预算案缓解了财政担忧，英镑兑美元汇率反弹超过2%，相继突破了50日均线的1.3268和200日均线的1.3325。



英国预算案的目标是透过一系列增税措施，在2030年前筹集260亿英镑。这将有助于政府的财政空间在2030年前翻一番以上，达到220亿英镑，使政府在必要时拥有更大的灵活性来增加支出和减税。更大的财政缓冲也可能减少2026年英国政府再次增税的必要性。



然而，政府将透过把个人所得税起征点冻结政策再延长三年来筹集127亿英镑。由于薪资逐步增长，且通胀持续高企，英国政府此举料将使更多人进入更高的税级。这可能会加重部分劳工的税负，并可能抑制他们的消费。



在预算案中，英国政府上调了2025 年的GDP成长预测，但下调了2026至2029年的GDP预测，并预计通货膨胀率直至2027年将逐步降至 2%。



在预算案公布之前，由于英国经济出现疲软的迹象（例如，第三季度GDP和就业数据不如预期，以及10月份CPI增速放缓），市场已经加大了对英国央行降息的预期（目前预计12月降息的可能性超过90%，到2026年11月累计降息2.6次左右）。如果增税政策加剧英国经济增长的放缓，可能会进一步推高市场对英国央行降息的预期。



秋季预算案缓解财政担忧



从长远来看，如果缺乏促进经济持续增长的政策，英国政府仍将难以减轻其巨大的财政负担，因为此负担自从英国脱欧、新冠疫情爆发、俄乌战争开启以及特朗普实施关税政策以来，不断加重。



近期，日本央行行长植田和男的言论提高了市场对日本央行加息的预期，由此造成的日本国债收益率飙升引发了全球政府债券抛售潮，英国国债也不例外。这表明，由于英国财政问题尚未完全解决，英国国债的反弹行情可能难以持续。



简而言之，笔者预计英镑兑美元难以持续上涨，1.33至1.34区间（包括200日均线和100日均线的1.3369）仍将是该货币对的关键阻力区域。



考虑到英国经济可能放缓、英国央行可能采取更为鸽派的立场、英国长期财政挑战尚未解决以及美元仍然保持坚挺（尤其是如果美联储12月会议不及预期鸽派）等因素，不能排除英镑兑美元重新下试1.3000附近的双底支持位的可能性。



星展香港环球市场策略师

李若凡