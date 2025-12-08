Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈健豪 - 美元兑加元继续整固 | 汇市攻略/汇市攻略

汇市攻略/汇市攻略
汇市攻略/汇市攻略
陈健豪
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

上周外汇市场围绕美国联储局本周召开的2025年最后一次议息会议而反复震荡为主。受ADP 就业数据和PCE物价指数等美国数据影响，市场普遍押注美联储本周将延续其减息周期并连续第三次减息。美汇指数在99关口附近窄幅波动，基本上整个星期都缺乏明显方向。

　　美国近期公布的就业与通胀数据都继续显示经济正在降温但又未有恶化。劳动市场数据仍然偏弱，就业增速创超过两年半最大减幅；同时PCE通胀仍低于3%，为减息提供更充分理据。过去两星期利率期货反映减息机会率高达80%，市场已充分预期美联储本周议息会议将减息0.25%，但由于12名有投票权的委员当中有5名委员对进一步宽松持保留态度，令市场焦点集中在会后记者会，以及今年最后一次的点阵图。

市场进入全球央行密集周

　　市场焦点放在主席鲍威尔的言论，尤其是他明年5月卸任前、即未来一季属鹰或鸽，对短期美元走势起关键作用。技术上，美汇指数在98.8至100区间形成短期整固区间。但大方向仍未摆脱2025年上半年从110急跌到96.4、但自7月起、即下半年都只在7月波幅96.2到100.2的低位横行整固格局。

　　展望本周，市场进入全球央行密集周，美联储、澳洲央行、加拿大央行及瑞士央行均将公布决议。联储局将减息，但焦点放在记者会言论和点阵图。澳洲央行今年已减息3次，从央行过去决策习惯和近期言论和通胀数据，这次会议基本上没有减息机会。

　　加拿大央行今年亦已减息合共1%，加拿大第三季度GDP增长0.5%，经济由萎缩转为回暖，但整体基调仍偏弱。目前政策利率维持2.25%，并倾向暂停进一步宽松，以守住物价稳定，因此维持利率不变机会甚高。短期影响加拿大因素甚多，从油价走势、美国加拿大关税，到中线明年美国会否退出美墨加协议都左右美元兑加元中线走势。美元兑加元短线维持震荡格局，阻力明显于1.4130、支持位则在1.3890，美元兑加元已一段时间于此区间整固，此区间亦属大交易区间的中位尴尬水平，于年底假期交投气氛浓厚，两央行议息制造了炒作借口，但似乎继续区间整固机会高。

资深外汇评论员
陈健豪

最Hit
立法会选举结果即时更新︱旅游界功能界别：「剑神」江旻憓当选 力压对手马轶超
政情
7小時前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
5小時前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
12小時前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
20小時前
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
影视圈
12小時前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
11小時前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
20小時前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT
立法会选举．投票率︱截至晚上9时半 地区直选投票率30.43% 超越上届总投票率30.2%
立法会选举．投票率︱地区直选总投票率31.90% 投票人数131万 比上届少约3万人
政情
7小時前
更多文章
美联储减息机会率高达83% ，短线美元走势偏软，但调整幅度亦属有限，
陈健豪 - 美汇指数未有突破诱因 | 汇市攻略/汇市攻略
本周外汇市场在美联储12月议息会议前夕，持续围绕减息或维持利率不变的争论中，整体波幅因感恩节假期而集中在上周早段并窄幅波动，但由于市场开始倾向减息，美联储减息机会率高达83%，短线美元走势偏软，但调整幅度亦属有限，风险资产气氛明显改善，其中新西兰央行再次减息后似乎减息周期已到尾声，议息会议后急速反弹逾1%，属短期见底的初步讯号。市场焦点由此前的鹰派预期急速转向对12月减息的押注，加大了主要货币及贵
2025-12-01 02:00 HKT
汇市攻略/汇市攻略