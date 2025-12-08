陈健豪 - 美元兑加元继续整固 | 汇市攻略/汇市攻略

上周外汇市场围绕美国联储局本周召开的2025年最后一次议息会议而反复震荡为主。受ADP 就业数据和PCE物价指数等美国数据影响，市场普遍押注美联储本周将延续其减息周期并连续第三次减息。美汇指数在99关口附近窄幅波动，基本上整个星期都缺乏明显方向。



美国近期公布的就业与通胀数据都继续显示经济正在降温但又未有恶化。劳动市场数据仍然偏弱，就业增速创超过两年半最大减幅；同时PCE通胀仍低于3%，为减息提供更充分理据。过去两星期利率期货反映减息机会率高达80%，市场已充分预期美联储本周议息会议将减息0.25%，但由于12名有投票权的委员当中有5名委员对进一步宽松持保留态度，令市场焦点集中在会后记者会，以及今年最后一次的点阵图。



市场进入全球央行密集周



市场焦点放在主席鲍威尔的言论，尤其是他明年5月卸任前、即未来一季属鹰或鸽，对短期美元走势起关键作用。技术上，美汇指数在98.8至100区间形成短期整固区间。但大方向仍未摆脱2025年上半年从110急跌到96.4、但自7月起、即下半年都只在7月波幅96.2到100.2的低位横行整固格局。



展望本周，市场进入全球央行密集周，美联储、澳洲央行、加拿大央行及瑞士央行均将公布决议。联储局将减息，但焦点放在记者会言论和点阵图。澳洲央行今年已减息3次，从央行过去决策习惯和近期言论和通胀数据，这次会议基本上没有减息机会。



加拿大央行今年亦已减息合共1%，加拿大第三季度GDP增长0.5%，经济由萎缩转为回暖，但整体基调仍偏弱。目前政策利率维持2.25%，并倾向暂停进一步宽松，以守住物价稳定，因此维持利率不变机会甚高。短期影响加拿大因素甚多，从油价走势、美国加拿大关税，到中线明年美国会否退出美墨加协议都左右美元兑加元中线走势。美元兑加元短线维持震荡格局，阻力明显于1.4130、支持位则在1.3890，美元兑加元已一段时间于此区间整固，此区间亦属大交易区间的中位尴尬水平，于年底假期交投气氛浓厚，两央行议息制造了炒作借口，但似乎继续区间整固机会高。



资深外汇评论员

陈健豪