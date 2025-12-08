大行晨报 - 美加利率走向分歧 | 大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美元上周整体承压，纵然周四开始已见稍为喘稳，美元指数周五尾段处于99水准附近，但依然距离周四所及的五周低位98.76不远。周五的数据显示，12月初美国消费者情绪有所改善，但这对提振美元的作用不大。另外，美国商务部经济分析局(BEA)称，个人消费支出(PCE)价格指数继8月份增长0.3%之后，9月份又增长了0.3%。报告显示，剔除波动较大的食品和能源部分，PCE物价指数在8月份上升0.2%后又上升了0.2%。这份报告因美国政府停摆而被推迟发布。

加元保持强势

　　市场放眼于本周举行的美联储会议，预期决策者将在会上降息。LSEG的数据显示，交易商认为美联储下周降息的可能性接近90%，明年可能还会有两次降息。上周有些来自替代渠道的疲软劳动力市场数据发布，进一步强化市场对本周降息的预期。此外，投资者还在权衡白宫经济顾问哈西特(Kevin Hassett)在鲍威尔5月份任期结束后接任美联储主席的前景。预计哈西特将推动更多的降息措施。本周还将有一系列央行政策决定，除了美联储本周三的声明外，澳洲央行本周二、加拿大央行周三和瑞士央行周四也将发布政策决定。

　　加拿大统计局公布，11月失业率下降0.4个百分点至6.5%，为2024年7月以来最低，主要得益于该月净新增就业岗位5.36万个，其中大部分为年轻人。分析师此前预测就业岗位减少5000个，失业率升至 7%。11月正式员工平均时薪涨幅维持在4%不变。本周三加拿大央行将举行议息会议，预计维持隔夜利率不变。美元兑加元走势，技术图表所见，RSI及随机指数均呈回跌，而汇价上周初再次在1.41水准附近遇阻，11月两度自此区回落，有著双顶的初始型态，颈线参考11月18日低位1.3969，亦即视为一关键支持，破位料见下延幅度加剧。之后看1.38及9月17日1.3723水平，关键看至1.3570及1.35水准。阻力位预料在1.39及1.3930，下一级料为1.40及1.4140水准。

英皇金融集团业务总裁　
黄楚淇
