郭家耀 - 阿里估值有望提升 | 开工前落盘/头条名家本周心水

阿里巴巴 （9988）第2季经调整盈利为103.52亿元人民币，下跌72%；收入2477.95亿元人民币，上升5%。期内，中国电商集团收入1325.78亿元人民币，上升16%；其中电商业务收入1029.33亿元人民币，增长9%；客户管理收入增长10%至789.27亿元人民币，主要由Take rate提升所驱动。中国电商集团经调整EBITA为104.97亿元人民币，按年下跌76%。



阿里国际数字商业集团收入增长10%至347.99亿元人民币；经调整EBITA为1.62亿元人民币。云智能集团收入398.24亿元，上升34%。经调整EBITA为36.04亿元人民币，上升35%。所有其他收入629.69亿元人民币，减少25%，主要是由于处置高鑫零售和银泰业务导致的收入下降，以及菜鸟的收入下降所致。经调整EBITA亏损为33.7亿元人民币，第2季来自蚂蚁集团的投资收益为27.33亿元人民币，上升10.29%。



阿里短期业绩受早前投入闪购业务影响，不过相关影响将有所减少，云业务表现强劲，应有助提升公司估值水平。入巿价150元，目标价180元，止蚀价135元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

笔者为证监会持牌人

郭家耀