朱红 - 小米整固 留意「22796」购 | 窝轮热炒特区

小米集团（1810）总裁卢伟冰表示，在前几个季度已开始在AI上压强式投入，在AI大模型和应用方面的进展远超预期，并透露汽车出海计划在第一站欧洲市场立足后再进入其他的市场。小米股价于10天线见支持，升至41.9元附近整固。如看好小米，可留意小米认购证「22796」，行使价54.88元，实际杠杆5倍，明年6月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22284」，行使价27.8元，实际杠杆5倍，明年6月到期。



南非Naspers旗下Prosus披露，近月累计减持逾3900万股美团（3690）套现42亿元，集团指其无上限回购计划资金来源不但是来自减持腾讯，将包括出售有欠潜力投资。美团股价止跌靠稳，在98元附近好淡争持。如看好美团，可留意美团认购证「20815」，行使价123.79元，实际杠杆5倍，明年6月到期。如看淡美团，可留意美团认沽证「19959」，行使价86.88元，实际杠杆3倍，明年9月到期。



携程重上20天线 吼「17444」



国家民航局、文旅部印发行动方案，将提升国内旅游出行通达性，推动更多旅游城市纳入航空运输服务网络，并鼓励各地将「民航+文旅」组合产品纳入消费券政策支持范围。携程集团（9961）股价造好，重上20天线在554元水平整固。投资者如看好携程，可留意携程认购证「17444」，行使价589.38元，实际杠杆3倍，明年10月到期。如看淡携程，可留意携程认沽证「19962」，行使价420.88元，实际杠杆7倍，明年3月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红