闻风至 - 汽车股反攻 吉利成首选 | 鲜股落镬

闻风至
28分鐘前
产经 专栏
投资市场重新审视汽车股的估值，令汽车板块反攻在望。其中，吉利汽车（175）今年的销售表现优于同业，且现价仅约相当于历史市盈率10倍，尚未反映其今年强劲的销售增幅，可望成为资金回流的首选目标之一。

　　投资市场此前因汽车业国补退场而看淡汽车板块，据《第一财经》报道，随着第四批690亿元人民币国补资金的进一步消耗，越来越多地方暂停或调整汽车以旧换新补贴活动。据不完全统计数据显示，截至目前，全国已有超过20个城市陆续暂停或调整汽车以旧换新补贴申请。

　　随着最新销售数据出炉及行业龙头表现亮眼，投资市场开始重新审视汽车股的估值，令汽车板块反攻在望，其中吉利汽车（175）于11月份的销售表现优于同业，且现价仅约市盈率10倍，尚未反映其今年强劲的销售增幅，可望成为资金回流的首选目标之一。

上月销售增长强劲胜同业

　　吉利汽车11月份销售量达31.04万辆，按年增长24%，远高于同业表现，对比同业比亚迪（1211）同期销量48.02万辆但按年下滑5.25%，长城汽车销量13.32万辆仅增长4.57%。

　　前11个月累计，吉利销售量达279万辆，累升42%，展现强劲的增长势头。对比乘联分会数据，今年以来全国乘用车市场累计零售2151.9万辆，按年增长6%。

　　此外，吉利早前将分拆极氪（Zeekr）仅一年便私有化，这一举措显示集团正整合资源，积极优化其电动车业务布局，将电动车业务重整、重新出发以提升其整体竞争力。

　　今年首11月吉利汽车出口按年录跌2%，但11月份出口量则按年增长22%。吉利表明，2026年为吉利新能源出口的真正的元年，目标明年销量预期达到增长50%至80%，并计划在2027年海外销量突破100万台，构建百万海外出口体系。

　　吉利已在行业调整期逆势跑出，加上估值仍处低位，随着销售动能与新能源布局同步加速，市场情绪有望逐步修复。

　　若后续出口与盈利改善兑现，汽车板块或迎来新一轮资金关注，吉利更具成为领跑者的条件。

闻风至

