大行晨报 - 纽元摆脱下行趋势｜大行晨报

美元周三继续承压，美元指数日低98.82，为10月29日以来最低。近期美元走软，因市场猜测白宫经济顾问哈西特，将在鲍威尔任期明年5月结束后接任美联储主席，并推动更多降息。周三公布数据显示，11月私营部门就业岗位意外减少，加剧了对劳动力市场疲软的担忧，并巩固美联储下周降息的预期。数据显示，美国私人就业岗位在



10月份上修至增加4.7万个后，上个月减少了3.2万个。根据CME



FedWatch显示，数据公布后，美国利率期货定价下周降息25个基点的概率约为89%，高于一周前的83%。另外，周三的一项调查显示，11月份美国服务业活动保持稳定，就业仍然低迷，投入品价格上涨。该报告并未削弱美联储下周放宽政策的预期。美国供应管理协会（ISM）称，上月非制造业采购经理人指数为52.6，与10月份的52.4相比变化不大，但仍是2月份以来的最高值。



自新西兰央行表明降息可能已经完成以来，纽元一直在上涨，导致投资者押注下一步将是加息，尽管要等到2026年底。新西兰央行新任总裁布雷曼（Anna Breman）本周二对国会委员会表示，她的首要任务是保持通胀低而稳定，同时支持经济增长。技术图表所见，5天平均线升破10天平均线形成黄金交叉，另可留意11月14日高位在0.5691，经历一段回调后，至今又重探此区，若汇价可进一步突破，预计纽元兑美元倾向重新走稳，短期延伸目标先会看至0.5750及0.58，其后关键将留意200天平均线0.5855，下一级直指0.60关口。支持位估计为0.5720及0.5610，下一级关键指向0.55及0.5460水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报