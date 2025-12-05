大行晨报 - 纽元摆脱下行趋势｜大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

28分鐘前
　　美元周三继续承压，美元指数日低98.82，为10月29日以来最低。近期美元走软，因市场猜测白宫经济顾问哈西特，将在鲍威尔任期明年5月结束后接任美联储主席，并推动更多降息。周三公布数据显示，11月私营部门就业岗位意外减少，加剧了对劳动力市场疲软的担忧，并巩固美联储下周降息的预期。数据显示，美国私人就业岗位在

10月份上修至增加4.7万个后，上个月减少了3.2万个。根据CME

FedWatch显示，数据公布后，美国利率期货定价下周降息25个基点的概率约为89%，高于一周前的83%。另外，周三的一项调查显示，11月份美国服务业活动保持稳定，就业仍然低迷，投入品价格上涨。该报告并未削弱美联储下周放宽政策的预期。美国供应管理协会（ISM）称，上月非制造业采购经理人指数为52.6，与10月份的52.4相比变化不大，但仍是2月份以来的最高值。

　　自新西兰央行表明降息可能已经完成以来，纽元一直在上涨，导致投资者押注下一步将是加息，尽管要等到2026年底。新西兰央行新任总裁布雷曼（Anna Breman）本周二对国会委员会表示，她的首要任务是保持通胀低而稳定，同时支持经济增长。技术图表所见，5天平均线升破10天平均线形成黄金交叉，另可留意11月14日高位在0.5691，经历一段回调后，至今又重探此区，若汇价可进一步突破，预计纽元兑美元倾向重新走稳，短期延伸目标先会看至0.5750及0.58，其后关键将留意200天平均线0.5855，下一级直指0.60关口。支持位估计为0.5720及0.5610，下一级关键指向0.55及0.5460水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报 - 现货金价上望4950美元｜大行晨报
　　具有「小非农」之称的美国人力资源服务机构ADP报告显示，美国11月私人企业就业人数意外减少3.2万，创2023年初以来最大降幅。市场原预期增加1万个，前值为增加4.2万个。美国9月工业产值几无成长，与制造业整体疲弱表现一致。彭博利率期货显示，交易员押注下周美联储减息25基点的概率升至逾9成。美汇指数周三盘中大幅回落并失守50天线，一度低见98.82，执笔之时仍于99水平下方上落整固。 　
28分鐘前
大行晨报
大行晨报 - 欧罗酝酿新一轮上扬｜大行晨报
　　美国总统特朗普在白宫会议上介绍白宫经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）时表示，潜在的联储局主席就在现场，这令美元依旧承压。此前特朗普表示他将在明年初宣布接替鲍威尔担任美联储主席的人选。如果哈塞特接任，这将被市场人士视为鸽派选择，因此他的提名可能会对美元造成压力。另外，本周一公布的数据显示，美国制造业数据弱于预期，这给美联储本月降息增加了压力。据CME FedWatch工具显示，联邦基金
2025-12-04 02:00 HKT
大行晨报