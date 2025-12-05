大行晨报 - 现货金价上望4950美元｜大行晨报

具有「小非农」之称的美国人力资源服务机构ADP报告显示，美国11月私人企业就业人数意外减少3.2万，创2023年初以来最大降幅。市场原预期增加1万个，前值为增加4.2万个。美国9月工业产值几无成长，与制造业整体疲弱表现一致。彭博利率期货显示，交易员押注下周美联储减息25基点的概率升至逾9成。美汇指数周三盘中大幅回落并失守50天线，一度低见98.82，执笔之时仍于99水平下方上落整固。



今年以来，地缘政治冲突加剧，经济下行风险偏高，黄金仍然发挥避险保值的作用。各大行纷纷上调金价预期，环球央行及投资者买金的热情不减，全球实物黄金ETF连续3个月实现流入，8月流入约55亿美元，年初以来净流入约470亿美元，创2020年以来最高。我们曾于今年11月21日本刊专栏提醒投资者，若金价成功稳守50天线约每盎司3972美元，则有望迎来新一轮反弹。近两周以来，金价走势完全符合我们预期，自11月中下旬迎来新一轮上涨趋势，于本周一高见每盎司4264.56美元水平，执笔之时正于每盎司4200美元水平争持。



展望2026年，我们仍维持对金价看好的观点不变，技术走势上，现货金价14天RSI相对强弱指数仍然低于70水平，显示近期黄金买盘较为理性，后续升势有望稳步向上。另外，美联储将于下周举行议息会议，加上美国总统特朗普即将公布下一届美联储主席候选人选，市场预测大方向配合特朗普鸽派减息的政策，因此支撑黄金升势。我们预计2026年上半年现货黄金目标价为每盎司4950美元，暂时与市场上大部分的大行目标价介乎每盎司4500至5000美元的看法一致。



光大证券国际产品开发及零售研究部



