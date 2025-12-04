轮商精选 - 快手购「18780」博升 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　快手（1024）自研人工智能大模型可灵AI近日发布全新产品「可灵O1」，或反映集团于人工智能技术上的持续投入。市场普遍关注，这类创新产品能否进一步提升平台内容生态及用户体验，并为公司带来新的增长动力。

　　根据彭博智库分析指，快手近年积极推动业务多元化，除了直播外，电商及线上广告收入占比持续提升。彭博智库分析认为，随着高毛利率的电商业务比重增加，未来盈利结构有望进一步优化。

　　快手股价昨日曾低见67元，截至周二，快手股价今年以来升约68%，在恒生科技指数10大成份股当中排行第三。如看好可留意快手购「18780」，行使价95.95元，实际杠杆5倍，明年6月到期。

　　如看淡可留意快手沽「17544」，行使价49.85元，实际杠杆2.5倍，明年12月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

