尹商基 - 香港意大利联乘加速「引进来×走出去」 | 商贸先锋

尹商基
5小時前
香港特区政府去年公布了《文艺创意产业发展蓝图》，其中提出建立「国际平台」促进中外文化艺交流。由文创产业发展处（文创处）赞助、香港贸发局主办的DesignInspire 2025正好延续蓝图愿景，将意大利设计与香港国际贸易平台紧密衔接。今年我最关注两个策展单元：陈幼坚（Alan Chan）的「BOTTEGA HONG KONG」与Chilai Howard（郑智礼）的「TINY STUDIO」。两者都以「香港意大利对话」为核心，做法不同、目标一致，以跨地域合作为品牌与设计师打通走向市场的最后一公里。

　　「BOTTEGA HONG KONG」把香港「士多」与意大利「alimentari」杂货店转化成朴实但优雅的生活舞台。展览由国际设计大师陈幼坚担任创意总监，联同UNVEIL LIMITED主理创意及统筹，并由苏畅设计研究室负责空间设计、陈幼坚设计公司统筹沟通视觉设计。对于今次BOTTEGA HONG KONG的策展概念，陈幼坚表示：「概念是参考了世界各地杂货店，都会利用纸箱可随性摆放、易于取用的特性，把『开放盒子』作为建筑概念，反映杂货店环境的特色，凸显其便利、实惠与即取即走的生活美学。 」

　　「TINY STUDIO」包含的十二座迷你展亭就有如十二个工作室，让观众在可进可出的互动成为共作者。场景取材香港街头「排档」，十二个展亭像档口，档与档之间自然形成走廊，带出左右穿梭的人流节奏；抬头是会「相互咬合」的屋顶节点，近看像意大利传统教堂的屋面结构，远看则叠出海浪的轮廓。下层铝材则致敬1980至1990年代香港本地工业语境。香港意大利连结并非临时拼贴，Chilai表示：「香港在早期航运体系与意大利、英国的密切往来，使两地关系由经济贸易延伸至工艺、审美与生活方式，形成本次策展的文化背景。」Chilai希望，联乘不止停在招牌上，而是成为可被参与、可被记住的体验。

　　当国际资源被有效「引进来」、本地内容以产品与场景「走出去」，DesignInspire不只是展览，更是一套可借鉴的合作典范，让联乘兼具深度与持续性。DesignInspire由今天起至周六一连3天免费开放予业界及市民入场，诚邀各位到香港会议展览中心参观。

尹商基

