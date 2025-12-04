闻风至 - 铀矿概念受捧 中核国际可取 | 鲜股落镬

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股再次未能守在26000关之上，恒指昨日下跌334点，收报25760点，更跌穿100天线。交投续收缩，全日成交金额跌至1643亿元。

　　跌市之中，铀矿概念股逆市造好。中核国际（2302）是港股场内铀矿概念股的唯二之选，除了中广核矿业（1164）之外，手上拥有铀矿的便只有中核国际，随着核能在「碳中和」与AI电力需求爆发的双重推动下，全球核电项目总量正在持续提升，中核国际旗下停运的铀矿重启的呼声也在不断升温。

　　最新有报导指，比尔盖兹创立的核能公司泰拉能源（TerraPower）计划明年第2季之前，就可以开始在怀俄明州兴建新一代核子反应炉，因为该公司提前6个月完成关键的监管审核程序。

　　泰拉能源执行长李维斯克（Chris Levesque）周二表示，公司预期美国核能管制委员会（NRC）将在明年2月前核发一座345 MW核反应炉的建造许可。相关单位已于周一完成反应炉的安全审查，环境影响评估则是在10月已经通过。

　　随着特朗普总统努力推动核能的更广泛部署，泰拉能源这次核反应炉建造申请，审核速度比预期更快。特朗普挺核能，以因应电力需求暴增。

　　中国方面，国务院于2025年4月27日批准兴建10个新核电机组，总投资达270亿美元，涵盖五大项目，这是继2024年后又一波核电扩张浪潮。 这些机组预计将推动中国核电容量到2025年底达到70吉瓦，到2030年更将超越美国，成为全球最大核电国家。

憧憬母企注入资源

　　在全球能源转型与AI电力需求激增的双重推动下，铀资源正迎来重估契机。中核国际凭借母企技术背景与潜在矿产资源，有望从贸易商重新蜕变为铀矿股，成为港股铀矿板块的关键一员，随着铀价持续走强，该股未来表现值得关注。

　　近日，中核国际的间接控股母公司中国铀业，已于深圳证券交易所正式挂牌上市，成为A股市场「天然铀第一股」。

　　此举亦有望中核系加快其整合业务架构步伐，下一轮行动或是推动其旗下子公司大执位，潜在憧憬包括加速中核国际停摆铀矿项目的重启，或是透过母公司融资渠道注入更多资源。

闻风至

