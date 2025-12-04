利贞 - 华虹受惠半导体需求回暖 | 实力股起底

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利贞
5小時前
产经 专栏
內容

华虹半导体（1347）第3季业绩超出公司指引，在全球半导体需求回暖和公司精益管理的双重驱动下，公司产能利用率持续高位运行，销售收入和毛利率均录增长。看好华虹将持续受惠强劲国产替代动能及人工智能（AI）相关需求，第4季将继续录得稳步增长。加上华虹Fab 5厂房并购带来的协同效应，都有助推动股价。早前市场传闻美国政府正讨论允许Nvidia（辉达，内地译名英伟达）向中国出口H200晶片，消息引发华虹股价一度下挫，惟近日股价已见回升。建议可于71.5元买入，中长线目标价92.8元。华虹半导体昨日收报73.95元，升1.15元，升幅1.58%。

　　尽管华虹第3季净利润逊市场预期，但其他关键指标均好过预期，相信公司可继续受惠下游需求增长，因而提高议价能力及业务灵活性，推动产品组合、平均售价及利润率改善。此外，集团作为AI协同晶片的晶圆供应商，预期将受惠明年AI发展势头持续。华虹指引第4季营业收入将增长到介乎6.5至6.6亿美元之间，毛利率介乎12至14%，主要来自价格上调和分离式元件外大部分子板块需求增长带动。

　　华虹早前在业绩说明会上表示，公司从事的存储业务是NOR FLASH，这是整个闪存业务的一个细分市场，在第3季看到闪存业务表现强劲。华虹又指，第3季度整体NOR FLASH市场有稳定的增长，但增长率明显快于整体市场。

最快明年推新制程产品

　　华虹的55纳米NOR FLASH在过去几个季度开始进入量产阶段，目前同时55纳米MCU也正在进入量产。公司指，明年或后年将推出40纳米产品，相信将成为华虹另一推动力。

　　华虹截至2025年9月底止，第3季纯利录2572.5万美元，按年下跌42.6%，每股盈利1.5美仙。受到付运晶圆数量增加及产品平均售价提升的推动，第3季销售收入创历史新高，达6.35亿美元，按年增长20.7%，并令期内毛利率按年提升1.3个百分点，至13.5%；主要受晶圆出货量、平均售价（ASP）和产能利用率均超预期推动。上季华虹半导体共付运约140万片晶圆，按年增长16.7%。

利贞

