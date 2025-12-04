黄德几 - 木薯资源中期转亏为盈｜开工前落盘/头条名家本周心水

木薯资源（841）早前公布中期业绩，收入8.48亿港元，按年急升89%，几乎全部来自干木薯片贸易；毛利9,370万跳上升1.75倍，毛利率由5.6%扩至9.8%，税后盈利917万港元，成功转亏为盈，去年同期亏损1,498万，经营现金流净流入4.26亿，按年增长88%，业绩明显改善。



集团主要业务，是从把泰国、柬埔寨、老挝种出来的木薯晒干切片，运到内地制造燃料乙醇。



由2006年国家禁止用玉米造酒精开始，干木薯片就变成生物乙醇主要原料，公司是泰国最大采购商、内地最大进口商，上游直接向农民采购、下游直接功课给酒精厂。



内地酒精厂复工扩产，原料需求明显增长，集团拥有60万吨仓储网络，存货周转天数由125天下降到86天，应收帐款周转天数由33天改善到22天，营业状况持续改善。



财政状况方面，集团资本负债比率由51.8%降至33.9%。期后已与银行签新4亿三年定期贷款，把原本一年内要还的大头债重新展期，流动性改善。虽然报表上仍有3.07亿净流动负债，但有4亿多经营现金流，短期债务压力有限。



集团副业包括在本港经营酒店酒店、服务式公寓、收租物业，虽然录得轻微亏损，但租金收入升36%，现金流稳定。



未来两大催化剂为老挝合营木薯淀粉厂今年内投产，由纯贸易升级到贸易+加工，毛利有望再上一级；内地E10乙醇汽油，长期发展方向不变。



技术上，过去一个月股价显著回升，升至近两年高位，STC及MACD走势维持良好，惟近日成交减少，建议回落至0.23元水平小住吸纳，中长线目标0.28元，不跌穿0.199元可继续持有。



Usmart盈立证券研究部执行董事

黄德几

