大行晨报 - 澳纽交叉盘仍有机可寻｜大行晨报

5小時前
　　美国总统特朗普计划2026年初公布联储局新任主席人选，并暗示可能提名白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）接任联储局主席一职。美汇指数在联储局今年最后一次议息会议前持续回落，执笔之时仍然在50天线附近约99.1水平徘徊，短线来看，美汇指数料持续于该位置上落整固，相信要等下周联储局议息会议之后才有明显方向。另一边厢，澳元兑纽元升势强劲，于今年11月13日盘中逼近1.165水平，创下2013年以来的新高，并且升穿由2023年以来形成的上升通道轨顶部，之后收复部分升幅，回落至50天线约1.145水平附近整固。

　　澳洲统计局数据显示，澳洲今年第三季度通胀飙升至3.2%，较前值2.1%大幅回暖，创下自2024年第二季度以来的最高水平，市场原本预期为3%。当中，商品通胀攀升至五个季度以来的高位。除此之外，服务业通胀亦从第二季的三年低位约3.3%加速至3.5%，核心通胀按年上升3.0%，高于市场预期的2.7%，亦创逾一年的新高。除此之外，期内经季节性因素调整的工资价格指数（WPI）按季增长0.8%，按年增长3.4%，略高于同期消费者价格指数（CPI）3.2%，数据或反映澳洲劳动者的购买力仍有上升空间。

　　而新西兰国内基本面现时仍欠佳，最新公布数据显示纽国第三季失业率升至5.3%，符合市场预期，创下2016年第四季以来逾八年半高。除此之外，新西兰第二季国内生产总值（GDP）按季下降0.9%，亦差过市场预期。澳元兑纽元日线图来看于50天线见明显支撑，若能企稳该位置，短线不排除再度上试今年高位约1.16水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

