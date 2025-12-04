大行晨报 - 欧罗酝酿新一轮上扬｜大行晨报

美国总统特朗普在白宫会议上介绍白宫经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）时表示，潜在的联储局主席就在现场，这令美元依旧承压。此前特朗普表示他将在明年初宣布接替鲍威尔担任美联储主席的人选。如果哈塞特接任，这将被市场人士视为鸽派选择，因此他的提名可能会对美元造成压力。另外，本周一公布的数据显示，美国制造业数据弱于预期，这给美联储本月降息增加了压力。据CME FedWatch工具显示，联邦基金利率期货定价显示，联储局在12月10日的下次会议上降息25个基点的概率约为87%，而一个月前的概率为63%。



在欧洲方面，欧盟统计局公布数据显示，欧罗区上月通胀率意外上升，可能巩固欧洲央行不会很快进一步减息的预期。欧罗区11月消费者物价调和指数（HICP）较上年同期上涨2.2%，高于前月及市场预估的2.1%；核心HICP持稳于2.4%。数据证实欧洲央行的观点，即基本上通胀已被击退，政策制定者现在有充足的时间观察价格的发展，然后再考虑采取进一步行动。目前货币市场压倒性地押注欧洲央行在12月份的下次会议上不会有任何行动，并认为在2026年行动的可能性也很低。



欧罗兑美元继续缓步走高，技术图表见，当前趋向线阻力见于1.1650，100天平均线见于1.1645；而11月13日高位1.1655，刚在本周一高位1.1652，后市若跨过此区可望欧罗重新启动升势。向上较大阻力料为1.1720及1.1800，下一级指向1.20关口。下方支撑先参考11月5日低位1.1468，其后支持看至1.14水准，若然进一步下破此区，将见欧罗延展较显著的下调压力。其后较大支持位看至1.1310及1.12关口。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报