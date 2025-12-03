轮商精选 - 比亚迪好仓留意「22809」 | 窝轮热炒特区

最新公布的11月销售数据显示，比亚迪（1211）销量按月升8.7%，惟集团连续3个月销量录按年下跌，或反映行业竞争加剧及消费者需求转弱。彭博新闻指出虽然出口表现持续成为市场焦点，海外销售占比不断提升，惟比亚迪于内地市场的销售情况正面对其他制造商所推出的新车型挑战。市场现时关注比亚迪能否于年底前完成全年目标，以及集团在高端品牌和新技术平台的推进成效。



比亚迪股价周二曾重上100元大关，创逾两周高位。如投资者部署短线追入比亚迪可注意认购证「22809」，行使价116.98元，实际杠杆约5.6倍，26年6月到期。如认为比亚迪升势已近尾声可参考认沽证「22204」，行使价81.88元，实际杠杆约4倍，26年8月到期。



蔚来（9866）周二裂开低开约6.2%，其后跌幅曾进一步扩大，收市报40.4元，股价创近3个月新低。如投资者预期蔚来反弹可参考认购证「22834」，行使价56.9元，实际杠杆约2.8倍，26年7月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



