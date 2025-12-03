轮商精选 - 比亚迪好仓留意「22809」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

8小時前
　　最新公布的11月销售数据显示，比亚迪（1211）销量按月升8.7%，惟集团连续3个月销量录按年下跌，或反映行业竞争加剧及消费者需求转弱。彭博新闻指出虽然出口表现持续成为市场焦点，海外销售占比不断提升，惟比亚迪于内地市场的销售情况正面对其他制造商所推出的新车型挑战。市场现时关注比亚迪能否于年底前完成全年目标，以及集团在高端品牌和新技术平台的推进成效。

　　比亚迪股价周二曾重上100元大关，创逾两周高位。如投资者部署短线追入比亚迪可注意认购证「22809」，行使价116.98元，实际杠杆约5.6倍，26年6月到期。如认为比亚迪升势已近尾声可参考认沽证「22204」，行使价81.88元，实际杠杆约4倍，26年8月到期。

　　蔚来（9866）周二裂开低开约6.2%，其后跌幅曾进一步扩大，收市报40.4元，股价创近3个月新低。如投资者预期蔚来反弹可参考认购证「22834」，行使价56.9元，实际杠杆约2.8倍，26年7月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。

