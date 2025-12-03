闻风至 - 康耐特强势破顶候回吸 | 鲜股落镬

阿里巴巴（9988）旗下夸克AI眼镜开卖，由于销情理想而股价开始反弹，该款AI眼镜上游概念股康耐特光学（2276）股价亦见爆发，昨日抽升10.59%，收报54.85元，创历史新高，其价值何时见顶值得深思。



阿里巴巴夸克AI眼镜于上周四正式开售，据报夸克眼镜推出即登顶多间电商热销榜首。电商平台数据显示，新品开售仅4小时，已登顶天猫、京东及抖音多个智慧设备销售榜，其中天猫更包办XR设备交易总量榜商品与店铺「双第一」。



夸克AI眼镜是采用阿里自家AI大模型「千问」，售价1899元人民币起。据阿里巴巴集团副总裁、阿里智能信息事业群总裁吴嘉于发布会表示，夸克AI眼镜已与支付宝、高德、淘宝、飞猪及阿里商旅等核心生态全面整合，让「千问」得以与线下物理场景深度连结，并将持续扩展至更多智慧终端。



回到今日主角康耐特光学方面，该股在2024年于全球树脂镜片销售量排名第二、销售额排名第五，是全球少数具备1.74高折射率镜片量产、且能柔性化小批量提供服务的厂商。据报，公司已率先切入XR眼镜镜片领域，与国内外多间头部企业合作，阿里的夸克AI眼镜亦是由该股独家供应镜片，因此市场亦相当看好其在AI眼镜新一波「抢滩潮」当中的市场占有率，预计将会是AI眼镜的镜片零件龙头供应商之一。



康耐特光学继昨日抽升后，动态市盈率来到近46倍水平，公司近年业绩表现亦见亮眼，康耐特光学是在2021年在港上市，其上市至今的纯利增速持续录得不低于3成的强劲表现，今年上半年的中期纯利继续录得30.7%升幅。



业绩一直交足功课，又有新一波AI眼镜「抢滩潮」，康耐特光学现价绝不便宜，但只能说贵得有道理，惟其股价高居不下，有兴趣的投资者只能吼回调跟进，或以小注分段进场。



闻风至