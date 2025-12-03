陈永陆 - 周大福业绩改善 前景乐观 | 陆叔讲股

全球金价年内飙升，消费者对黄金产品需求大增，周大福珠宝作为亚洲领先的珠宝黄金首饰零售商亦受惠。周大福（1929）近日公布2026财年上半年业绩（截至9月底的6个月），尽管宏观经济压力，营业额录得约390亿元，按年微降1.1%，但经营溢利达到约68亿元，按年增长0.7%，股东应占溢利约25亿元，按年微增0.1%，整体表现符合市场预期并优于上年度的下滑趋势。



在全球金价年内飙升逾50%的挑战下，周大福的业绩亮点尤为突出。首先，同店销售额实现2.6%的按年增长，显示核心业务的内生动力依然强劲，特别是内地市场的「一口价」金饰销售额按年多卖约10亿元，成为拉动业绩的关键引擎。其次，尽管内地门店数量收缩超600间以优化成本，但毛利率维持在30.5%，仅轻微下降0.9个百分点，反映公司在供应链及库存管理上的精准把控，避免了金价波动的全面冲击。



此外，经营利润的正增长得益于非金饰类产品（如珠宝镶嵌、铂金及K金首饰）的贡献率提升至17.9%，多元化产品线有效分散风险。相比上年度全年营收下滑17.5%的低谷，本期业绩已现明显回暖迹象，证明管理层的转型策略正逐步奏效。



集团在香港及澳门的消费气氛回暖以及人流增加，带动市场稳步复苏。期内，港澳地区按年销售上升4.4%，其中香港同店销售上升1.8%，澳门则增长13.7%。期内，内地同店销售上升2.6%。若撇除钟表业务，按年销售增长4.7%。另外，按同店计算，期内加盟零售点销售增长4.8%。



加速出海 拓新兴增长点



此外，周大福集团在中国内地净关闭611个零售点，平均每天关闭3.34个门店。今年以来，周大福陆续关闭表现欠佳的门店，同时开设生产力较高的新店。内地市场虽净关部分门店，但电商销售增长强劲，且定价黄金产品占比提升;港澳及海外市场营收增长6.5%，复苏态势良好。



新设店舖扩展至精选高端购物中心及核心地段。每间新店月均销售额为130万元。期内，该集团在内地推出2间新形象店。



此外，周大福集团在财报中，披露了其在国际市场的扩张计划及进展。财报显示，在东南亚市场，2025年10月，周大福集团在新加坡星耀樟宜机场开设首间新形象店。该新形象店面向当地快速增长的中产阶级及活跃的华侨社群。2026财政年度下半年，该集团计划继续在国际市场推出新形象店，聚焦于大洋洲和加拿大的精选高端地段。未来两年内，集团将进一步扩展至包括中东在内的新市场。



展望未来，周大福的前景乐观，预期将受益于中国经济的持续复苏及消费升级趋势。管理层已上调全年指引，强调内地零售值的稳定贡献（约67.5%），并计划两年内加速出海中东市场，开拓新兴增长点。值得一提的是，本期中期股息维持每股0.22元，派息率高达85.7%，显示公司对股东回馈的承诺坚定。若全年业绩如预期改善，派息率有望维持高位，甚至加派末期股息。业绩公布后，集团股价一度调整，实在是中长线吸纳的好机会。



资深独立股评人

陈永陆