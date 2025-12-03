Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 英镑整顿上周涨势｜大行晨报

8小時前
　　周一公布美国供应管理协会（ISM）的调查显示，11月份美国制造业连续第九个月萎缩，原因是关税影响持续存在，工厂不得不应对定单下滑和价格上涨的问题。ISM报告提振了市场对美国联储局将在12月9日至10日政策会议上降息25个基点的预期。伦敦证券交易所集团（LSEG）周一的估计显示，降息概率为85%。此外，许多政策制订者虽然保持谨慎的态度，但近几周几位关键投票成员释放的鸽派讯号。在联邦公开市场委员会（FOMC）的12名投票成员中，多达5人已表示反对或怀疑进一步降息，而美联储理事会的3名核心成员则希望降息。

降息预期打压美元

　　此外，有报道称白宫经济顾问哈西特是接替美联储主席鲍威尔的热门人选，这些因素都加剧市场对未来几个月进一步放宽货币政策的预期。本周，投资者在等待推迟公布的9月个人消费支出（PCE）物价指数报告，这是美联储偏好的通胀衡量指标，预计将在周五发布。

　　英镑兑美元周一小幅回跌，在各界预期本月降息前，投资者对11月温和涨势进行部分获利了结。货币市场显示，交易商预期英伦银行在12月降息的可能性为90%，这将使指标利率降至3.75%，交易商预计未来几个月指标利率将维持在此一水准。英镑上周上涨超过1%，创8月初以来的最大单周涨幅，因英国财相李韵晴（Rachel Reeves）发布的预算案，缓解了一些人对英国长期财政状况的担忧。

　　英镑兑美元周一回跌至1.32水准附近，英镑兑美元在11月大致上落于1.30至1.32区间，倘若明确破位则有机会以双底形态续作上行。其后阻力则参考50天平均线1.3285及1.3370，较大阻力看至10月17日高位1.3471甚或1.35关口。支持位回看1.32，之后看至1.3090，1.30的心理关口则视为关键，上月初曾险守住此区。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
