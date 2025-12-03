大行晨报 - 欧罗短线宜观望｜大行晨报

由于定单量下降，原材料支付价格回升，美国制造业萎缩幅度达到4个月来最大，美国供应管理协会（ISM）数据显示，11月制造业指数跌至48.2，为4个月最低水平。市场对联储局今个月减息的预期增加，彭博利率期货显示，华尔街交易员预计美联储下周减息0.25%的概率已超出9成。美汇指数盘中下试50天线约99水平，执笔之时正于99.4上落。从日线图来看，美汇指数于约100.4水平见较明显阻力，短线料于50天线99.1至250天线101.3水平区间上落。



另外，占美汇指数成分最多的欧罗，亦受美汇指数上周回落所影响，迎来一波短期升势，于周一盘中高见1.165水平，执笔之时正于1.16水平附近争持。欧洲央行10月议息会议维持利率不变，连续第三次按兵不动，结果符合市场预期。欧洲央行会议纪录显示，由于不确定性仍然较高，委员不急于减息，部分委员甚至认为毋须再进一步减息，未来议息时将根据届时数据逐次会议作出决定。尽管官员言论偏鹰，但欧罗走势期反而受美汇指数回落的影响较大。



我们认为，欧罗短线仍不急于入市。日线图来看，欧罗兑美元于50天线见明显阻力，并且正于该位置争持。现时仍适宜观望为主，待欧罗重返并企稳于50天线约1.162水平之上，再追入亦不迟。若欧罗难以企稳1.16水平，短线不排除再下试1.15水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报