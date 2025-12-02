朱红 - 小米逆市下跌 博「15276」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　内媒报道小米汽车11月交付量超过4万辆，连续3个月实现4万辆交付量，惟市场忧虑或较10月份交付48654辆有所放缓。小米（1810）股价仍受制于20天线，逆市回落至40元水平好淡争持。如看好小米可留意认购证「15276」，行使价57.88元，实际杠杆7倍，明年4月到期。如看淡小米可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，明年6月到期。

　　美团（3690）第3季度收入逊预期，按年由盈转亏，绩后被多间券商下调目标价，忧虑第4季外卖业务仍可能出现较大幅度亏损。美团绩后下跌，失守多条移动平均线，回落至99元附近徘徊。如看好美团可留意认购证「20815」，行使价123.79元，实际杠杆5倍，明年6月到期。如看淡美团可留意认沽证「19959」，行使价86.88元，实际杠杆3倍，明年9月到期。

　　市场憧憬美联储本月再度减息，加上受供应担忧影响，LME铜价创纪录新高，有色金属板块显著造好。江西铜（358）股价曾升逾一成高见34.44元，创一个月新高。投资者如看好江铜可留意认购证「21592」，行使价45.08元，实际杠杆5倍，明年4月到期；相反，如看淡江铜可留意认沽证「27395」，行使价28.88元，实际杠杆4倍，明年4月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

