闻风至 - 苹果折机惹憧憬 瑞声可开弹 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
2小時前
产经 专栏
苹果折叠屏手机产品传出新消息，最新传闻指，这款破格性产品可能在2026年年底推出。瑞声科技（2018）目前为华为、小米等叠屏手机提供铰链产品，可望受惠折叠屏iPhone（暂称：iPhone Fold）引发的憧憬而水涨船高。

　　瑞声科技此前公布中期业绩后股价反而短线见顶，高位51元是目前最大的阻力位，近日在36元水平开始见底，昨日借折叠屏手机的新消息起势反弹，开弹第一棍往往值博率最高。

　　自2018年三星推出首款Galaxy Fold以来，折叠屏手机已从概念产品走向成熟，但永远迟人一步的苹果，喜欢等到产品各方面都尽量「尽善尽美」才会考虑跟进推出，亦令消费者对折叠屏iPhone拥有较高的期待度，其他对手亦会重点针对，相信会引发折叠屏手机的新一波换机需求。

　　在这波传闻中，瑞声科技被投资者视为折叠屏iPhone概念股的首选，集团在折叠屏领域已有深厚积累，为华为Mate X系列、小米Mix Fold等提供铰链和声学模组。

　　另一方面，瑞声科技近年有不少并购动作，强化其业务的多元化布局。继2024年收购汽车音响公司Premium Sound Solutions（PSS）80%股权后，加速了其进军汽车产业，并提升其声学解决方案能力。PSS专注高端汽车音响系统，让瑞声快速切入电动车和智能座舱市场，预计将集团在汽车音响业务的贡献提速。

　　最新，瑞声于11月宣布收购芬兰AR衍射光波导显示器技术企业Dispelix Oy的股份及其他权益类证券，交易预计2026年上半年完成，Dispelix将成为瑞声子公司。这笔收购建立在双方长期战略合作基础上，旨在加速AR波导技术的全球商业化，拓展至AR/VR眼镜和元宇宙应用。

闻风至

闻风至 - 受惠消费改革 长汽等开车 | 鲜股落镬
内地继续大打稳经济牌，商务部吹风时提到将推进汽车流通消费改革试点，老牌汽车股长城汽车（2333）预料将受惠，未来国内有刺激，海外有出口增长憧憬，股价再发力在望。 　　国家商务部市场运行和消费促进司负责人在一个例行吹风会上表示，商品消费是促消费惠民生的重要领域，下一步将推进汽车流通消费改革试点。其中包括扩大二手车流通，拓展汽车改装、租赁、赛事及房车露营等汽车后市场，全链条扩大汽车消费等。
2025-12-01 02:00 HKT
