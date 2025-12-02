大行晨报 - 憧憬日央行加息 圆汇回升｜大行晨报

美元周一继续走软，市场几乎完全押注美国联储局本月降息25个基点，并评估美国利率前景和美联储领导层变动。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，交易员们目前预期美联储在下周会议上降息25个基点概率为87%。周一外汇市场交易恢复正常，上周全球最大的交易所运营商芝商所发生长达数小时的故障，导致股票、债券、大宗商品和汇市交易中断。



日圆周一上涨，因日本央行总裁植田和男暗示12月可能加息，而美元走软，因投资者加大对美联储本月降息的押注。植田和男周一表示，央行将在12月举行的下次政策会议上考虑加息的利弊，这是迄今为止对本月晚些时候加息发出的最强烈讯号。他随后在新闻发布会上表示，一旦利率上调至0.75%，他将进一步阐述央行未来的加息路径，并补充说12月的政策决定将考虑薪资信息和其他数据，这帮助日圆走强。另外，日本财务大臣片山皋月周日表示，近期外汇市场剧烈波动和日圆迅速贬值



「显然并非由基本面驱动」。



美元兑日圆正处于反复回跌的轨迹中，返回至155区间，投资者们仍然警惕日本可能出手干预以提振疲软的日圆。不过，由于汇价此前已见明确突破155关口，纵然近日出现回挫，但倘若仍为持于此区之上，并且亦未守住上升趋向线，估计美元兑日圆中短期续见上行发展。至于趋向线目前位置在155.40，亦需慎防若此区明确失守，将见美元兑日圆有较大的调整压力。以黄金比率计算，38.2%的回调幅度在153.50，50%及61.8%的幅度则在152.20及150.85。短线阻力位料为157.20及158，下一级料为158.90，之后将瞩目于160关口。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报