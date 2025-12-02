Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 憧憬日央行加息 圆汇回升｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美元周一继续走软，市场几乎完全押注美国联储局本月降息25个基点，并评估美国利率前景和美联储领导层变动。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，交易员们目前预期美联储在下周会议上降息25个基点概率为87%。周一外汇市场交易恢复正常，上周全球最大的交易所运营商芝商所发生长达数小时的故障，导致股票、债券、大宗商品和汇市交易中断。

　　日圆周一上涨，因日本央行总裁植田和男暗示12月可能加息，而美元走软，因投资者加大对美联储本月降息的押注。植田和男周一表示，央行将在12月举行的下次政策会议上考虑加息的利弊，这是迄今为止对本月晚些时候加息发出的最强烈讯号。他随后在新闻发布会上表示，一旦利率上调至0.75%，他将进一步阐述央行未来的加息路径，并补充说12月的政策决定将考虑薪资信息和其他数据，这帮助日圆走强。另外，日本财务大臣片山皋月周日表示，近期外汇市场剧烈波动和日圆迅速贬值

「显然并非由基本面驱动」。

　　美元兑日圆正处于反复回跌的轨迹中，返回至155区间，投资者们仍然警惕日本可能出手干预以提振疲软的日圆。不过，由于汇价此前已见明确突破155关口，纵然近日出现回挫，但倘若仍为持于此区之上，并且亦未守住上升趋向线，估计美元兑日圆中短期续见上行发展。至于趋向线目前位置在155.40，亦需慎防若此区明确失守，将见美元兑日圆有较大的调整压力。以黄金比率计算，38.2%的回调幅度在153.50，50%及61.8%的幅度则在152.20及150.85。短线阻力位料为157.20及158，下一级料为158.90，之后将瞩目于160关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
影视圈
7小時前
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
影视圈
9小時前
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
社会
12小時前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 政府：5的士车队提供义载往来大埔各区
突发
4小時前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
15小時前
大埔宏福苑五级火｜生还者泪诉与多年邻居从此「失联」：有啲嘢唔系买返就得 网民安慰：佢哋会知道
大埔宏福苑五级火｜生还者泪诉与多年邻居从此「失联」：有啲嘢唔系买返就得 网民安慰：佢哋会知道
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五级火｜失踪孖妹证实罹难 家人心痛：笑容将永远活在家人心中
突发
7小時前
00:26
大埔宏福苑五级火｜宏建阁CCTV片曝光！网传住户狂敲火警钟唔响 网民：想自救都唔得
突发
4小時前
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
02:07
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
突发
9小時前
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
02:56
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
社会
10小時前
更多文章
大行晨报 - 人民币有望再迎升势｜大行晨报
　　被联储局用来衡量国内通胀水平的9月消费支出物价指数（PCE）延迟至本周五公布，市场预计整体及核心PCE均按年上涨2.8%。 　　另外，内地国家统计局公布，10月扩内需等政策措施持续显效，叠加国庆、中秋长假期带动，内地结束连续两个月通缩。数据显示内地10月居民消费者物价指数（CPI）按年升0.2%，按月上涨0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI按年上涨1.2%，涨幅连续第6个月扩大。三头
2小時前
大行晨报
联储局报告显示，一些零售商指政府停摆对消费者购物产生负面影响，整体消费开支进一步下降。
大行晨报 - 美联储本月降息预期发酵 | 大行晨报
　　美元上周呈弱势下行，市场人士认为疲弱的就业数据将促使美联储进一步降息，尽管许多决策者仍担心通胀居高不下。美国联邦政府在结束创纪录的43天停摆后，正陆续公布积压的经济数据，但整体上表现偏软。根据CME FedWatch工具，联邦基金利率期货交易员预计美联储12月9至10日会议结束时降息的概率约为85%，高于一周前的70%。美联储官员刚在周六已进入会议前的静默期。另外，周五芝商所（CME）旗下Cy
2025-12-01 02:00 HKT
大行晨报