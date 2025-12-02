大行晨报 - 人民币有望再迎升势｜大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2小時前
　　被联储局用来衡量国内通胀水平的9月消费支出物价指数（PCE）延迟至本周五公布，市场预计整体及核心PCE均按年上涨2.8%。

　　另外，内地国家统计局公布，10月扩内需等政策措施持续显效，叠加国庆、中秋长假期带动，内地结束连续两个月通缩。数据显示内地10月居民消费者物价指数（CPI）按年升0.2%，按月上涨0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI按年上涨1.2%，涨幅连续第6个月扩大。三头马车数据稳步增长，10月工业生产按年增长4.9%，年初至今工业生产按年增长6.1%。10月份，内地零售销售按年增长2.9%，略胜市场预期。首10月零售销售按年增长4.3%。不过，受房地产开发投资下挫所影响，首10月全国固定资产投资按年下跌1.7%，逊于市场下跌0.8%。

　　近期中美贸易关系持续转暖，双方元首10月以来举行了两次会谈。中方据报已经加大对美国大豆的采购力度。美国财长贝森特（Scott Bessent）接受采访时表示，中国对美国大豆的采购正按计划推进，并称两国关系目前处于良好状态，消息或利好人民币后市。除此之外，内地人行自近年来持续释放「适度宽松」的讯号，在一定程度上对人民币构成支持。随着内地持续刺激经济，配合人行加大结构性政策支持，人民币有望逐步回稳走强。离岸人民币今年表现较佳，美元兑离岸人民币由年初约7.35水平回落至今约7.07水平，升幅达3.8%。笔者认为美元兑离岸人民币有望下试7算，初步目标价约6.99水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

