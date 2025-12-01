彭丽婷 - 港重型货车迈向零碳新时代 | 零碳筑迹

重型货车的引擎轰鸣声，一直是柴油动力的象征。随着最近荣利新能源、新世代国际与三一中富香港机械三方，于元朗「零碳智能空间」签订合作协议，并获机电工程署及中电代表到场，见证香港商用车辆运输或将迈向零碳新时代。



商用车电动化过去一直面对不少挑战。一般电动车充电需时至少数小时，难以配合货运司机分秒必争的工作节奏，加上香港「地少车多」，充电站建设有限，令电动商用车普及难上加难。



如今，业界迎来突破性解决方案─「换电站」技术。于元朗「零碳智能空间」则展示出，重型货车只需驶入站内，机械臂便会自动完成电池更换，整个过程仅需五分钟，比手机换电还要快。全自动换电站能精确锁定电池位置并锁紧，司机只需将车辆泊好，余下则交由机器操作，兼顾效率与安全。



除了换电站，三方亦引入「流动充电车」，可灵活穿梭于全港各区，最高输出功率达360kW，能为重型货车提供高速充电服务，大大提升营运弹性。无论在货运码头还是物流中心，流动充电车均可因应需求即时到场，减轻本地土地不足对充电基建的限制。



配合换电及流动充电方案，首批66支充电桩已于青衣、元朗等地投入服务。这些充电桩连接智能管理系统，不仅能根据用电高峰自动调节充电策略，亦可以预测设备保养维修时机，提升运作效率与稳定性。



随着相关设施逐步落地，未来电动重型货车有望在香港各大港口及物流枢纽静静穿梭，换电站和流动充电车亦将成为城市新景。这场由元朗「零碳智能空间」起步的绿色革命，不仅体现科技创新，更展现香港以创意与智慧推动低碳转型的决心。当你日后在街头遇见行走的电动重型货车，或许它刚刚只用了五分钟，就完成了「能量」补给。香港正以崭新步伐，迈向清新宜居的零碳未来。



零碳智能联盟秘书长

彭丽婷