甄荣 - 遇见小面上市值留意 | 中环晨星

甄荣
7小時前
产经 专栏
　　正在招股的内地连锁面店遇见小面（2408），计划发行9734.5万股，集资最多6.9亿元，每手入场费3555.6元，并拟于周五（5日）在港交所挂牌上市，招银国际为独家保荐人。集团「川渝风味」为特色，凭借其精准品牌定位与高效营运体系，上市表现值得留意。

　　按2024年总商品交易额计，遇见小面已位列中国中式面馆经营者第4名，并在整体中式快餐餐厅市场中排名第13位。集团已建立起包含465间餐厅的庞大网络，覆盖内地22个城市及香港。此外，集团还有115间新餐厅处于开业前筹备阶段，可见其营运模式跨区域高复制性。

　　本次全球发售，公司资金用途规划清晰聚焦未来发展，约60%（约3.31亿港元）将用于拓展餐厅网络、扩大地理覆盖及加深市场渗透；其余资金将分别用于升级技术及数码系统、品牌建设、上游战略投资及一般营运资金，长远有利集团扩大规模和提升效率，增加市场竞争力。

　　须留意的是，集团网络快速扩张，可能对管理体系、人才储备及供应链能力构成挑战；而行业竞争激烈可能影响单店盈利能力；食品安全与原材料价格波动亦要持续关注。

　　综合来看，遇见小面身处优质赛道，已建立显著行业地位，并拥有经过验证的扩张能力和清晰战略规划。尽管面临行业挑战，但其仍在餐饮板块中具备显著长期配置价值。投资者可关注其上市后表现，并可考虑在合理估值水平介入。

甄荣

