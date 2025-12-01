关志康 - 老夫少妻方程式 | 神耆商机

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

关志康
7小時前
　　诺贝尔物理学奖得主杨振宁走完传奇一生后，他与翁帆那段「82配28」的「忘年婚」，再度成为城中热话。

　　饭局间，有前辈打趣道：「登峰造极之年，仍有少妻相伴，而且携手多年，实属人生赢家。」这番话半玩笑半感慨，也反映大众对「年龄差」爱情的复杂心态──既羡慕其浪漫，又难免啧啧称奇。

　　根据香港统计数字，约7成夫妇属男方年长。1至4岁的年龄差占约37.9%，5至9岁占约23.1%；女方比男方年轻25岁或以上的情况则不足1%。首次结婚的平均年龄差距，长年维持在男大女2岁左右，30年来几乎纹风不动，仿佛成为港人婚姻的方程式。

　　有长者笑言：「年纪差太远总觉尴尬，『老牛吃嫩草』，出街都唔知点介绍。」他又补充：「实际上，男人通常较『迟熟』，我都劝孙女唔好揾同龄男孩。年长10岁、8岁的，性格较成熟，脾气又稳定，亦较懂照顾人。最重要是，『玩够』的男人更容易安定下来。否则，当丈夫正值风华正茂的壮年，妻子或许早已步入熟龄。」

　　那么，所谓理想的年龄差距应是多少？有社会学教授就提出过「黄金伴侣比率」：男性年龄除以2再加7，就是理想伴侣年龄。以此计算，80岁男士「理论上」适合47岁女性；30岁女性则最匹配约46岁男士；而18岁男生的「最佳对象」则是16岁女生。这套算法听来有趣，但教授笑说背后不止是数字游戏，实则反映了心理与社会成熟度的平衡。  

　　教授总结：「爱情不是方程式，年龄差亦难以一概而论。有人喜欢与同龄伴侣携手同行，有人则偏爱跨代互补。这如同选鞋──有人重视外观，有人在乎舒适，旁人只见美观，合不合脚只有自己知晓。说到底，最重要的不是年龄，而是能否在岁月中步伐一致。无论『老夫少妻』，还是青梅竹马，最难得的，都是遇见对的人，共度这趟旅程。」

健康教育基金会主席
关志康

