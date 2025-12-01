Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘伟利 - 火灾后的灼见 | 巨B讲投资

巨B讲投资
巨B讲投资
刘伟利
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　无情烈火吞噬宏福苑一日一夜，一千多户家庭失去毕生积累的财富与挚爱生命，连同那位逆流而上的消防员永远定格在火光冲天的瞬间。这场发生在现代都市的悲剧，撕开了城市繁荣表象下的脆弱肌理，那些被质疑的维修工程纪录与仓促的施工流程，仿佛在灰烬中显现的暗影，无声诉说本可避免的遗憾。

　　生命与财富的守护从来不该是临阵磨枪的儿戏。正如聪明的航海家会预先规划避风港，精明的投资者会为资产配置防火墙，对生存安全的投资理应成为城市生活的首要课题。那些在事故后才紧急开展的补救措施，虽是亡羊补牢的必然选择，却已永远无法换回消逝的温度与记忆。这让人不禁想起丘吉尔的警世箴言：「永远不要浪费一场好危机」——但若总要付出鲜血代价才能唤醒改革的决心，这样的成长代价未免过于沉重。

　　悲剧过后涌现的爱心捐款，在温暖人心之余也引发深层忧虑。善款流转的过程中，究竟有多少真正抵达受创者掌心？行政程序的层层过滤是否会稀释民间的暖流？这种质疑并非否定慈善机构的价值，而是呼吁建立透明的资金流向追踪机制，让每分善意都能在阳光下流淌。

　　最令人寝食难安的是，现代风险社会的复杂性早已超越直觉判断。一栋大厦的电线老化、一个社区的消防设施不足、一次维修工程的偷工减料，这些看似孤立的隐患，在特定条件下会产生链式反应，最终形成摧枯拉朽的系统性风险。这与金融市场的连锁崩溃何其相似——当所有弱点同时爆发，再强大的应急预案都显得苍白无力。

　　真正智慧不在于事后展现多么完美的危机处理，在于事前构建多维度的防御体系。就像价值投资者不仅关注企业当季盈利，更重视其长期竞争力与财务健康度，城市治理也该超越头痛医头的短视，转向培育抗击多重风险的韧性。从建筑材料的防火标准到社区自救网络的建立，从施工监管的问责机制到公民安全意识的培养，每个环节都需要持续投入与严格把关。

　　那夜冲天火光留下的，不该只是逐渐淡去的新闻头条与纪念碑上的刻痕。它应该成为转变的催化剂，推动我们从被动应对转向主动预防，从个体幸运心理转向集体责任承担。在不可预测的命运面前，唯有将对生命的敬畏化为制度化的守护，才能让逝去的灵魂真正安息，让生者在前行时不再步步惊心。毕竟，文明的真谛从来不在于建造多么宏伟的建筑，而在于能让每个生命在其中安心栖居。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利

最Hit
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
9小時前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
10小時前
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
2小時前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
17小時前
爱协指再救出91只动物，其中73只生还。爱协提供
大埔宏福苑五级火｜爱协：再救出91只动物 其中73只生还
突发
7小時前
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 有单位结构损坏较严重
突发
9小時前
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
影视圈
11小時前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
17小時前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
2025-11-30 09:00 HKT
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
00:25
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
社会
15小時前
更多文章
刘伟利 - 人工智能泡沫 | 巨B讲投资
　　资本市场的聚光灯正紧紧追随着人工智能（AI）产业的每一个脉动，投资人的情绪在狂热与忧虑间反复摆荡。晶片制造商的财报上，折旧年限的会计魔术确实能粉饰短期盈利，但这终究只是数字游戏的幻象。真正的危机潜藏在那些尚未产生稳定现金流，却坐拥天文数值估值的企业帐本里——当资本的潮水退去，便会露出谁在裸泳的真相。 　　科技巨头们编织的资本蛛网正在日渐复杂。微软投资OpenAI，Google扶持初创企业
2025-11-24 02:00 HKT
巨B讲投资