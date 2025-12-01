大行晨报 - 美政府停摆不利消费开支 | 大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

7小時前
　　美国联储局发表俗称褐皮书的地区经济报告，表示一些零售商指政府停摆对消费者购物产生负面影响，整体消费开支进一步下降，但高端零售消费仍保持韧性.12个地区普遍报指，经济活动自上次报告以来变化不大，有两个地区指出现温和下滑，一个地区有温和增长。

　　美国劳工部上周首领失业救济有21.6万人，为4月中以来最少，按周降6000。美国9月耐用品定单初值按月增0.5%，预期增0.3%。

　　云计算软件公司Salesforce数据显示，预计美国于感恩节假期的网上销售额按年增长6%，达到86亿美元，料感恩节翌日的美国传统购物节「黑色星期五」（Black Friday），将带动全球780亿美元的网上销售额，当中美国为180亿美元。

欧央行高官：讨论减息为时过早

　　CME美联储监察工具（FedWatch）显示，市场预期，美联储在12月会议上将基准隔夜借贷利率下调25个基点（bps）的机会超过87%，高于市场预计的39%。美汇指数上周五收市，在99.47水平整固，趋势往上，下方支持98.80、98.20，上方阻力99.90、100.40。

　　欧洲央行管理委员会委员卡扎克斯（Martins Kazaks）警告，欧央行现时讨论减息为时过早，原因是欧罗区核心通胀率远高于2%，且通胀前景面临双向风险。欧罗上周五收于1.1597，趋势往上，下方支持1.1500、1.1420。

　　上周五，现货金价最多涨1.03%，每盎司高见4173.42美元；收报4163.98，仍升0.80%。黄金价格突破每盎司4200美元，准备测试11月13日的高点4245美元，下一个关口在4250美元水平。若金价突破4300美元，下一阻力位将是历史高点4381美元。相反，如果黄金跌破4200美元，下一支持位将是11月25日的低点4109美元，随后是20日简单移动平均线（SMA）4078美元。

　　路透引述消息指，石油出口国组织及盟友（OPEC+）8个成员国今年逐步提高产量，4月至12月累计估计每日增产约290万桶，预料明年首季将暂停增产，回归上次会议同意的方案。

　　8个成员国包括沙特阿拉伯、俄罗斯、阿联酋、哈萨克、科威特、伊拉克、阿尔及利亚和阿曼。油组及盟友整体产量占全球约一半。

　　能源信息署（EIA）公布，上周美国原油库存上周增加了277万桶，与美国石油协会（API）前一天报告的190万桶下降形成鲜明对比。库存增加是由于原油出口按周下降了56万桶（每日），而进口则上升了48.6万桶（每日）。

　　上周五，纽约期油升1.21%，每桶收报58.65美元；布兰特期油涨1.04%，收报63.13。纽约期油上方阻力61.80、63.60、66.40美元，下方支持56.20、53.40美元。

独立外汇分析员  
徐惠芳
