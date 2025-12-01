大行晨报 - 美联储本月降息预期发酵 | 大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

7小時前
　　美元上周呈弱势下行，市场人士认为疲弱的就业数据将促使美联储进一步降息，尽管许多决策者仍担心通胀居高不下。美国联邦政府在结束创纪录的43天停摆后，正陆续公布积压的经济数据，但整体上表现偏软。根据CME FedWatch工具，联邦基金利率期货交易员预计美联储12月9至10日会议结束时降息的概率约为85%，高于一周前的70%。美联储官员刚在周六已进入会议前的静默期。另外，周五芝商所（CME）旗下CyrusOne数据中心因冷却问题导致隔夜故障，暂停其广泛使用的外汇交易平台以及股票和商品期货交易，在中断超过11小时后恢复。美国交易时段，外汇市场对故障反应不大，因周四美国感恩节假期后成交本就清淡。

美元处于守势   受制减息预期

　　欧罗兑美元上周整体走稳，目前投资者对美联储未来一年一系列降息的定价与欧洲央行形成鲜明对比。周五公布的一系列最新数据显示，欧罗区经济增长和通胀仍处于温和轨道，这支持了经济学家的预测，即欧洲央行近期不会进一步降息。法国通胀率稳定在0.8%，德国通胀率加速至 2.6%，西班牙通胀率略微回落至3.1%，意大利通胀率从1.3%降至1.1%。结合其他较小国家的数据来看，

　　欧罗区20国整体通胀率维持在2.1%不变，在欧洲央行12月18日的议息会议上，这一结果料将不会引发任何行动。金融市场预计12月降息的可能性几乎为零，到明年年中最后一次降息的可能性也只有三分一。这边厢，市场目前预计美联储在未来一年半内将降息超过90个基点。

　　欧罗兑美元走势，在上周早段上扬后，周四、周五欧罗走势显得有点迟滞，窄幅争持于1.16水准附近，或许受到美国感恩节假期影响。从技术图表所见，当前趋向线阻力见于1.1630，11月13日高位1.1655，后市若可进一步跨过此区有望欧罗重新启动升势。向上较大阻力料为1.1720及1.1800，下一级指向1.20关口。下方支撑先参考11月5日低位1.1468，其后支持看至1.14水准，若然进一步下破此区，将见欧罗延展较显著的下调压力。其后较大支持位看至1.1310及1.12关口。

英皇金融集团业务总裁　
黄楚淇
