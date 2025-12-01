Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈健豪 - 美汇指数未有突破诱因 | 汇市攻略/汇市攻略

陈健豪
7小時前
产经 专栏
本周外汇市场在美联储12月议息会议前夕，持续围绕减息或维持利率不变的争论中，整体波幅因感恩节假期而集中在上周早段并窄幅波动，但由于市场开始倾向减息，美联储减息机会率高达83%，短线美元走势偏软，但调整幅度亦属有限，风险资产气氛明显改善，其中新西兰央行再次减息后似乎减息周期已到尾声，议息会议后急速反弹逾1%，属短期见底的初步讯号。市场焦点由此前的鹰派预期急速转向对12月减息的押注，加大了主要货币及贵金属的波动幅度。

　　受美国感恩节假期影响，上周环球金融市场包括股市成交量普遍下降，主流货币在窄幅区间内震荡，整体流动性偏弱。地缘政治方面，俄乌谈判出现进展迹象，结合市场对美联储转鸽的憧憬，风险情绪改善，有利高息与风险货币表现。

减息预期短线困扰英镑

　　数据方面，过去一星期公布的美国数据整体偏弱：9月PPI与零售销售不及预期，ADP就业亦显疲态，就业与需求放缓迹象增强，进一步强化市场对经济降温与通胀回落的判断。多位联储官员在静默期前的言论又转向鸽派，令12月减息0.25%的机会率由一个月前估计维持不变到急升至近八成，债息回落，美元指数在高位承压但跌幅有限，反映避险与利差优势仍在一定程度上支撑美元。

　　从技术面看，美汇指数在前期高位100.2附近出现横行整理格局，上方阻力区逐步确认，而中短期均线有转为走弱的迹象，短线难免引起美元淡友尝试超前部署博出现双顶回落。若本周数据再度证实经济和通胀放缓，指数有机会向下测试前期支持区99.0，阻力仍在7月高位100.2。

　　英国方面，财政预算公布后，英镑兑美元出现轻微反弹，但仍未能摆脱近日在1.3020至1.3250的低位整固格局。中线支持区1.27至1.30水平仍可以分段吸纳，短线困扰英镑的因素仍是减息预期，中线似乎明年中个选举，仍限制英镑的上升空间。

　　展望未来一周，市场将进入美联储会议前的静默期，但ISM制造及非制造业PMI、ADP就业、初请失业救济金人数，以及PCE通胀与个人支出等一系列关键指标，将成为左右12月减息预期的因素。但由于市场预期12月减息后，明年首季将维持不变，令美汇指数或继续于反弹浪的高位即99.0至100.2整固。

资深外汇评论员
陈健豪

