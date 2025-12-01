朱红 - 美团窄幅整固 敲「20815」 | 窝轮热炒特区

美团（3690）上周五收市后公布季绩，市场关注管理层对未来盈利能力恢复指引及Keeta海外扩张步伐等。美团绩前靠稳，续于103元水平窄幅整固。如看好美团可留意认购证「20815」，行使价123.79元，实际杠杆4倍，明年6月到期。如看淡美团可留意认沽证「19959」，行使价86.88元，实际杠杆3倍，明年9月到期。



Counterpoint数据显示，内地双十一智能手机销售按年升3%，期内小米（1810）销售以市占17%名列第二。小米股价变动不大，续于41元附近窄幅整固。如看好小米可留意认购证「15304」，行使价64.88元，实际杠杆6倍，明年6月到期；如看淡可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆4倍，明年6月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红