Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 美团窄幅整固 敲「20815」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
朱红
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美团（3690）上周五收市后公布季绩，市场关注管理层对未来盈利能力恢复指引及Keeta海外扩张步伐等。美团绩前靠稳，续于103元水平窄幅整固。如看好美团可留意认购证「20815」，行使价123.79元，实际杠杆4倍，明年6月到期。如看淡美团可留意认沽证「19959」，行使价86.88元，实际杠杆3倍，明年9月到期。

　　Counterpoint数据显示，内地双十一智能手机销售按年升3%，期内小米（1810）销售以市占17%名列第二。小米股价变动不大，续于41元附近窄幅整固。如看好小米可留意认购证「15304」，行使价64.88元，实际杠杆6倍，明年6月到期；如看淡可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆4倍，明年6月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

最Hit
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
9小時前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
10小時前
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
2小時前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
17小時前
爱协指再救出91只动物，其中73只生还。爱协提供
大埔宏福苑五级火｜爱协：再救出91只动物 其中73只生还
突发
7小時前
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 有单位结构损坏较严重
突发
9小時前
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
影视圈
11小時前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
17小時前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
2025-11-30 09:00 HKT
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
00:25
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
社会
15小時前
更多文章
朱红 - 泡泡玛特急弹 留意「22143」 | 窝轮热炒特区
　　内地多部委发布促进消费方案，提到支持企业孵化本土知识产权（IP），创新设计文创产品、动漫周边商品等，发展品牌授权，推出系列IP授权类产品。泡泡玛特（9992）股价昨日大幅反弹，股价重越20天线，高见225元。 　　如看好可留意泡玛购「22143」，行使价288.2元，明年4月到期，实际杠杆5倍。如看淡则可留意泡玛沽「20663」，行使价199.9元，明年2月到期，实际杠杆5倍。 华
2025-11-28 02:00 HKT
窝轮热炒特区