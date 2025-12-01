轮商精选 - 泡泡玛特好仓部署「22246」 | 窝轮热炒特区

泡泡玛特（9992）近日股价向好，上周五早段曾升逾4%，曾逼近230元水平，收报224.8元。股价上周四则升逾6%，创近3个月以来最大单日升幅。彭博新闻指近日内地官方推动多元兴趣消费供给政策，潮玩、动漫及相关消费品板块获得市场关注。



展望未来，市场普遍认为海外业务发展或有机会成为公司增长的重要动力，但部分投资者仍关注门店扩张及新产品推出能否支持长远增长。投资者可持续留意集团在IP管理、渠道布局及国际化策略方面的最新动向。



轮证资金流方面，泡玛好仓上周四录得约200万元净流入，淡仓则录约600万元净流入。如看好泡泡玛特可留意泡玛认购证「22246」，行使价288.2元，实际杠杆约5倍，26年4月到期；如看淡则可留意认沽证「21853」，行使价199.9元，实际杠杆约5.2倍，26年2月到期。牛熊证产品方面，看好可注意泡玛牛证「62246」，收回价187元，实际杠杆约4.4倍；看淡可注意泡玛熊证「61208」，收回价248元，实际杠杆约7.5倍。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



