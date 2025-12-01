Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选 - 泡泡玛特好仓部署「22246」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
轮商精选
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　泡泡玛特（9992）近日股价向好，上周五早段曾升逾4%，曾逼近230元水平，收报224.8元。股价上周四则升逾6%，创近3个月以来最大单日升幅。彭博新闻指近日内地官方推动多元兴趣消费供给政策，潮玩、动漫及相关消费品板块获得市场关注。

　　展望未来，市场普遍认为海外业务发展或有机会成为公司增长的重要动力，但部分投资者仍关注门店扩张及新产品推出能否支持长远增长。投资者可持续留意集团在IP管理、渠道布局及国际化策略方面的最新动向。

　　轮证资金流方面，泡玛好仓上周四录得约200万元净流入，淡仓则录约600万元净流入。如看好泡泡玛特可留意泡玛认购证「22246」，行使价288.2元，实际杠杆约5倍，26年4月到期；如看淡则可留意认沽证「21853」，行使价199.9元，实际杠杆约5.2倍，26年2月到期。牛熊证产品方面，看好可注意泡玛牛证「62246」，收回价187元，实际杠杆约4.4倍；看淡可注意泡玛熊证「61208」，收回价248元，实际杠杆约7.5倍。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。

轮商精选

最Hit
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
9小時前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
10小時前
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
2小時前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
17小時前
爱协指再救出91只动物，其中73只生还。爱协提供
大埔宏福苑五级火｜爱协：再救出91只动物 其中73只生还
突发
7小時前
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 有单位结构损坏较严重
突发
9小時前
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
影视圈
11小時前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
17小時前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
2025-11-30 09:00 HKT
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
00:25
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
社会
15小時前
更多文章
轮商精选 - 阿里绩后走弱 可留意「21302」 | 窝轮热炒特区
　　阿里巴巴（9988）公布业绩后，市场焦点主要落在集团电商业务的盈利能力，以及云业务的增长前景。彭博智库指出，随着集团在食品及杂货配送领域加大补贴，短期内核心电商业务毛利率或会继续受压。管理层则表示，近期消费者补贴有所收窄，但行业竞争依然激烈，未来盈利能力走势仍存不确定性。阿里股价周三早段曾跌逾2%，其后走势反复，收报154.8元，跌1.9%。 　　如投资者计划部署反弹可注意阿里购「213
2025-11-27 02:00 HKT
窝轮热炒特区