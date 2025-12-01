Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指双顶威胁未解除 | 有钱图

有钱图
有钱图
伍一山
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

大市上周五再高开低收，恒指以全日高位26011开出，惟很快掉头倒跌，中段见全日低位25807，午后大部分时间窄幅震荡，收报25858，下跌87点。

　　以周线图分析，恒指上周低位25369，高位26136，一周累升638点，呈短阳烛，相信是「射击之星」及大阴烛急跌后的反弹，不宜过早视为转势。周线技术指标仍然偏淡，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号，9周RSI则升回中轴之上报52.14。周线保历加通道亦正收窄，横行局面明显。

　　恒指9月下旬升至27381创牛市新高，调整至25145后反弹至27188，前周以大阴烛下跌，形态上似营造双顶，上周虽反弹，双顶威胁尚未解除，若跌破颈线25145，双顶量度跌幅可至22900水平。恒指若守稳颈线，横行走势将延续。11月份恒指累跌47点，月线阴阳烛于高位出现「人力车伕」，利淡。

心连心化肥挑战前高位

　　国企指数上周五下挫34点报9130，一周累升210点，周线技术指标向淡，MACD牛熊，熊差扩大；慢随机指数维持沽货讯号，9周RSI回升至中轴报50.07。11月份国指累跌38点，月线阴阳烛亦高位出现十字星，利淡。

　　中国心连心化肥（1866）升4.1%收报8.36元，公司今年首3季营收增升3.1%至179.63亿元人民币，净利润8亿元倒退近48%，主要因为尿素价格维持低位运行，惟第4季是内地尿素市场的传统储备季，加上出口强劲，尿素价格明显反弹。走势上，股价6月升破4.8元阻力后反复上扬，10月升至8.31元超买，MACD出现顶背驰，其后于高位横行整固，上周五以大阳烛略为升破前顶8.31元，MACD双牛，牛差扩大利好，现价买入，目标价9.6元，跌破8元止蚀。

伍一山

最Hit
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
9小時前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
10小時前
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
2小時前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
17小時前
爱协指再救出91只动物，其中73只生还。爱协提供
大埔宏福苑五级火｜爱协：再救出91只动物 其中73只生还
突发
7小時前
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 有单位结构损坏较严重
突发
9小時前
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
影视圈
11小時前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
17小時前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
2025-11-30 09:00 HKT
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
00:25
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
社会
15小時前
更多文章
伍一山 - 恒指双顶颈线备受考验 | 有钱图
外围市况拖累，港股上周五大幅下挫，恒指收市报25220，劲跌615点，日线图以裂口大阴烛跌破100天线（25639）支持，全日成交金额增至2857亿元。 　　以周线图分析，恒指上周低位25178，高位26531，一周累跌1352点，跌幅达5.09%。前周阴阳烛可视为「射击之星」，上周以大阴烛下跌确认利淡讯号。周线技术指标全面向淡，MACD牛熊，熊差再次扩大；慢随机指数发出沽货讯号，9周RSI
2025-11-24 02:00 HKT
有钱图