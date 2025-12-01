伍一山 - 恒指双顶威胁未解除 | 有钱图

大市上周五再高开低收，恒指以全日高位26011开出，惟很快掉头倒跌，中段见全日低位25807，午后大部分时间窄幅震荡，收报25858，下跌87点。



以周线图分析，恒指上周低位25369，高位26136，一周累升638点，呈短阳烛，相信是「射击之星」及大阴烛急跌后的反弹，不宜过早视为转势。周线技术指标仍然偏淡，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号，9周RSI则升回中轴之上报52.14。周线保历加通道亦正收窄，横行局面明显。



恒指9月下旬升至27381创牛市新高，调整至25145后反弹至27188，前周以大阴烛下跌，形态上似营造双顶，上周虽反弹，双顶威胁尚未解除，若跌破颈线25145，双顶量度跌幅可至22900水平。恒指若守稳颈线，横行走势将延续。11月份恒指累跌47点，月线阴阳烛于高位出现「人力车伕」，利淡。



心连心化肥挑战前高位



国企指数上周五下挫34点报9130，一周累升210点，周线技术指标向淡，MACD牛熊，熊差扩大；慢随机指数维持沽货讯号，9周RSI回升至中轴报50.07。11月份国指累跌38点，月线阴阳烛亦高位出现十字星，利淡。



中国心连心化肥（1866）升4.1%收报8.36元，公司今年首3季营收增升3.1%至179.63亿元人民币，净利润8亿元倒退近48%，主要因为尿素价格维持低位运行，惟第4季是内地尿素市场的传统储备季，加上出口强劲，尿素价格明显反弹。走势上，股价6月升破4.8元阻力后反复上扬，10月升至8.31元超买，MACD出现顶背驰，其后于高位横行整固，上周五以大阳烛略为升破前顶8.31元，MACD双牛，牛差扩大利好，现价买入，目标价9.6元，跌破8元止蚀。



伍一山