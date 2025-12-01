Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 受惠消费改革 长汽等开车 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

内地继续大打稳经济牌，商务部吹风时提到将推进汽车流通消费改革试点，老牌汽车股长城汽车（2333）预料将受惠，未来国内有刺激，海外有出口增长憧憬，股价再发力在望。

　　国家商务部市场运行和消费促进司负责人在一个例行吹风会上表示，商品消费是促消费惠民生的重要领域，下一步将推进汽车流通消费改革试点。其中包括扩大二手车流通，拓展汽车改装、租赁、赛事及房车露营等汽车后市场，全链条扩大汽车消费等。

　　除了刺激政策，中央亦加紧推出「反内卷」政策，内媒引述消息指，国家市场监管总局正讨论「虚假营销认定方法」，后续可能会针对汽车行业的夸大及虚假宣传进行治理。

　　海外方面，长城汽车国际总裁史青科近日预期，今年在巴西的汽车销量将达到3.6万辆，按年增长23%，高于此前预测，又透露最终目标是在巴西销售25万至30万辆汽车。公司有可能会透过整合来建造更大的工厂，惟也有机会由头开始兴建厂房，预期在明年中会作最终决定。

　　史青科又透露，公司目标在2029年在欧洲年产30万辆汽车，团队正评估在西班牙、匈牙利等几个国家的工厂选址。长城汽车设定到2030年海外年销量达到100万辆的目标，史青科表示，这就是要加快推进欧洲战略的原因，「一切都需要加速」。

　　今年首10月，集团共卖出逾106万辆汽车，新能源车占32.4万辆。首间欧洲工厂目标年产能30万辆，无疑是一个相当进取的数字，加上巴西市场销售胜预期，集团着力进攻海外市场或为长城汽车带来新憧憬，成为推动股价向上突破的新动力。

　　内地市场方面可谓「稳经济」、「反内卷」双管齐下格局，可以预期长城汽车的最坏情况已过，未来将受惠刺激消费政策、出口憧憬，形成股价上行的基本面支撑。

闻风至

鲜股落镬