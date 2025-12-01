邓力文 - 比特币弱势宜观望 | Exchange²

在11月初比特币跌穿9万美元时，笔者曾以《比特币面临深度回调》为题，提醒大家高位回落风险。到11月中旬再以「分注捞底、慢慢进场博反弹」为策略建议，虽然最终跌穿8万美元，幅度比预期深，但整体时间点和建议方向仍属可接受。若有跟随分注部署的朋友，这轮反弹相信已带来一定喘息空间，无论是小注快出、还是观望进一步修复行情，也都有操作余地。



主因之一是链上数据出现明显变化：据Glassnode数据，比特币的巨鲸买盘出现回流。这是自8月以来首次出现「由净卖转净买」的趋势，推动BTC从8万区间反弹至9万以上。所谓「累积趋势分数」由Glassnode统计钱包在过去15日的增持行为（剔除矿工与交易所地址），得分越接近1代表买盘越强。



最新资料显示，持有逾万枚BTC的地址，分数已达0.8，属强劲增持；而1000至10000枚持仓者，也自9月后首次转为正增持；中型投资者（100至1000枚）更早于10月已开始捞底；散户层面亦见7月以来最强增持行为。此等链上变化反映整体由「出货」转向「累积」，市场情绪开始转暖。



买盘涌现转为增持



但宏观角度来看，比特币仍属相对弱势资产。据统计，过去1个月中，比特币在7成交易日中表现跑输纳指。以相对强弱表现计，比特币自10月初以来相对纳指已回落30%。这种程度的underperformance在过去5年亦只出现数次，而且往往与某些重大系统性事件或流动性冲击相关。



整体而言，笔者现阶段对比特币持观望态度。市场短线有望延续反弹动能，但由于BTC/NQ相对走势仍弱，仍需提防反弹过程中的二次测试或震荡回落。对于早前低位有部署的朋友，可视反弹作减压或调整仓位的机会；未有入场者则不妨等待下一次高低位交错时的技术讯号，再作部署。



邓力文