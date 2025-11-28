潘纪虹 - 斜杠人生退休靠自己 | 积金虹途

上月本港最红YouTube频道之一「试当真」停运，最终集《墨鱼游戏2》突破390万观看次数。消息令观众惋惜，也引起广泛讨论： YouTuber、自由工作者或斜杠族成为新一代向往的工作模式，但是他们的退休生活又有甚么保障？



斜杠族（Slashie）是指兼任多重职业的人，例如摄影师兼YouTuber、模特儿兼主持等。这类工作具有高度弹性与自主，但自雇人士无法享有雇员福利，如年假、医疗及退休保障，一切都要靠自己。



自由背后的基本安全网



斜杠族理财的首要任务，是建立稳定的退休储蓄，而强积金制度便是重要的工具之一。自雇人士开立强积金帐户后，可自由选择强积金受托人及计划，并灵活选择按月或按年供款。即使初始收入有限，越早开始供款，复利效应越大，退休时累积的资产也会更可观。当然，投资可升可跌，应注意风险。



收入波动下的灵活供款



斜杠生活的吸引力在于自由规划工作时间，但部分行业收入波动较大，旺季时收入可观，淡季则要勒紧裤头。自雇人士可进行灵活供款：收入高时，额外将部分金额拨作可扣税自愿供款（TVC），根据现行税制，每年扣税上限为$60000，上限为可扣税自愿性供款和合资格延期年金保费的合计上限。收入浮动时则维持基本供款，确保强积金供款的连贯性。这样既能累积退休资金，也能充分利用税务优惠。



你可以在65岁或符合法例订明的情况下提取可扣税自愿性供款，投资者应查询理财顾问寻找最合适方案。



善用资源主动管理强积金



没有公司支持，不代表要独自摸索。现时不少强积金受托人均设有理财教育资源，协助自雇人士了解强积金基金特性、风险与收费，从而选择合适的强积金基金组合。自雇人士宜根据个人风险承受能力以及投资取向作出配置，例如将投资分散于不同风险水平的基金，并定期检视基金表现与自身理财目标是否一致。



成为斜杠族，代表追求自由与创造力，但自由不等于放弃强积金制度提供的退休保障。斜杠族宜妥善规划退休蓝图，既能活在当下，亦能享受无忧未来。



香港永明金融有限公司财富及退休金业务总经理

潘纪虹