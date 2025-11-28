闻风至 - 宏桥财务压力降见优势 | 鲜股落镬

港股连续3日未能站稳26000关。恒指昨日高开过后一度回至25822点，倒跌106点，其后呈上落格局，最多曾升195点，见26123点；最终收报25945点，升17点，成交金额2047.3亿元。



铝业股料将受惠内地储能系统兴建潮，以及AI基建相关新需求，内地最大铝业民企中国宏桥（1378）可望受惠，现价相当于动态市盈率10.5倍。集团早前成功以29.2元配股，集资压力大减之余，亦为有意进场的朋友提供一个极具参考价值的价位。



近年中国大力推动新能源转型，储能系统建设成为能源结构升级的核心一环。随着太阳能、风电等可再生能源渗透率提升，电网需要更强的调节能力，铝材因重量轻、导电性佳、耐腐蚀而成为储能设备外壳、电池结构件及电网线路的重要材料。



AI基建带动铝材需求



另一方面，AI基建的快速发展亦带来新一轮铝材需求。数据中心、伺服器机柜、冷却系统及高效散热材料均依赖铝合金。随着人工智能算力需求爆炸式增长，内地多地加速建设大型数据中心，铝材在基建中的应用场景越加广泛，形成新的需求支撑。



中国宏桥是中国500强民企之一，亦是最大的铝业民企，公司主要产品涵盖液态铝合金、铝合金锭、铸轧产品、铝母线及高精铝板带箔等，广泛应用于新能源、汽车、建筑及高端制造领域。



集团早前以先旧后新方式配售4亿股股份，配股价定于29.2元，净集资约114.9亿元。募集资金主要用于国内外项目发展、偿还债务及补充营运资金，显著减轻集团财务压力。



更值得留意的是，控股股东宏桥控股于配股后入市增持750万股，持股比例升至64.02%。这一举动不仅展现大股东对公司前景的信心，也为股价提供了「兜底」作用，减少市场对配股稀释的担忧。



综合来看，宏桥正处于「产品需求增长+资本改善+股东支持」的三重利好格局。储能与AI基建需求将推动铝材消耗量持续上升，宏桥作为行业龙头，具备产能与成本优势；配股完成后财务压力显著减轻；大股东增持则进一步稳定市场信心。现价相当于动态市盈率10.5倍，对长线投资者而言，具备吸引力。



闻风至