Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 宏桥财务压力降见优势 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　港股连续3日未能站稳26000关。恒指昨日高开过后一度回至25822点，倒跌106点，其后呈上落格局，最多曾升195点，见26123点；最终收报25945点，升17点，成交金额2047.3亿元。

　　铝业股料将受惠内地储能系统兴建潮，以及AI基建相关新需求，内地最大铝业民企中国宏桥（1378）可望受惠，现价相当于动态市盈率10.5倍。集团早前成功以29.2元配股，集资压力大减之余，亦为有意进场的朋友提供一个极具参考价值的价位。

　　近年中国大力推动新能源转型，储能系统建设成为能源结构升级的核心一环。随着太阳能、风电等可再生能源渗透率提升，电网需要更强的调节能力，铝材因重量轻、导电性佳、耐腐蚀而成为储能设备外壳、电池结构件及电网线路的重要材料。

AI基建带动铝材需求

　　另一方面，AI基建的快速发展亦带来新一轮铝材需求。数据中心、伺服器机柜、冷却系统及高效散热材料均依赖铝合金。随着人工智能算力需求爆炸式增长，内地多地加速建设大型数据中心，铝材在基建中的应用场景越加广泛，形成新的需求支撑。

　　中国宏桥是中国500强民企之一，亦是最大的铝业民企，公司主要产品涵盖液态铝合金、铝合金锭、铸轧产品、铝母线及高精铝板带箔等，广泛应用于新能源、汽车、建筑及高端制造领域。

　　集团早前以先旧后新方式配售4亿股股份，配股价定于29.2元，净集资约114.9亿元。募集资金主要用于国内外项目发展、偿还债务及补充营运资金，显著减轻集团财务压力。

　　更值得留意的是，控股股东宏桥控股于配股后入市增持750万股，持股比例升至64.02%。这一举动不仅展现大股东对公司前景的信心，也为股价提供了「兜底」作用，减少市场对配股稀释的担忧。

　　综合来看，宏桥正处于「产品需求增长+资本改善+股东支持」的三重利好格局。储能与AI基建需求将推动铝材消耗量持续上升，宏桥作为行业龙头，具备产能与成本优势；配股完成后财务压力显著减轻；大股东增持则进一步稳定市场信心。现价相当于动态市盈率10.5倍，对长线投资者而言，具备吸引力。

闻风至

最Hit
宏福苑五级火‧持续更新｜83死逾70伤 料早上9点前完成全部7幢爆破救援
突发
5小時前
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
影视圈
6小時前
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
02:24
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
突发
7小時前
大埔宏福苑五级火｜全身熏黑消防员忍手唔愿拎饮品「留俾市民」 义工追住递水：你哋系最值得去攞
大埔宏福苑五级火｜义工见全身熏黑消防员 忍手唔好意思拎饮品欲留俾居民 义工追住递水：你哋系最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
01:51
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
影视圈
5小時前
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
影视圈
8小時前
大埔宏福苑五级火｜逾百有心人带物资助灾民渡难关 网民赞善举：最美的景色是人
突发
6小時前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
13小時前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方 被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
7小時前
大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕
02:08
大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕
影视圈
14小時前
更多文章
闻风至 - 深圳国际派息有上调空间 | 鲜股落镬
近日有两大因素或反映市场情绪未准备再次破顶，先是Nvidia（辉达，内地译英伟达）于业绩后进一步走低，5日累跌3.8%、1个月累跌7.14%，AI股畏高情绪仍未消散之余，资金有趋向采取更保守的态势。 　　另一因素则是港股科指龙头阿里（9988），阿里原本在美股时段一度升逾5%，即使升幅在美股收市大幅收窄，仍见1.3%的升幅。但回到港股却见反高潮，倒跌1.9%。更别忘记市场对美国12月份下调利
2025-11-27 02:00 HKT
鲜股落镬