轮商精选 - 阿里绩后走弱 可留意「21302」 | 窝轮热炒特区

轮商精选
14小時前
　　阿里巴巴（9988）公布业绩后，市场焦点主要落在集团电商业务的盈利能力，以及云业务的增长前景。彭博智库指出，随着集团在食品及杂货配送领域加大补贴，短期内核心电商业务毛利率或会继续受压。管理层则表示，近期消费者补贴有所收窄，但行业竞争依然激烈，未来盈利能力走势仍存不确定性。阿里股价周三早段曾跌逾2%，其后走势反复，收报154.8元，跌1.9%。

　　如投资者计划部署反弹可注意阿里购「21302」，行使价188.98元，实际杠杆约7.1倍，2026年3月16日到期。如认为正股或会进一步下跌可参考阿里沽「20544」，行使价138元，实际杠杆约6.1倍，2026年3月16日到期。如投资者希望利用较高杠杆产品部署，看好可注意阿里牛「67146」，收回价148元，实际杠杆约15.9倍。看淡可注意阿里熊「64863」，收回价170元，实际杠杆约8.6倍。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

