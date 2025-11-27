轮商精选 - 阿里绩后走弱 可留意「21302」 | 窝轮热炒特区

阿里巴巴（9988）公布业绩后，市场焦点主要落在集团电商业务的盈利能力，以及云业务的增长前景。彭博智库指出，随着集团在食品及杂货配送领域加大补贴，短期内核心电商业务毛利率或会继续受压。管理层则表示，近期消费者补贴有所收窄，但行业竞争依然激烈，未来盈利能力走势仍存不确定性。阿里股价周三早段曾跌逾2%，其后走势反复，收报154.8元，跌1.9%。



如投资者计划部署反弹可注意阿里购「21302」，行使价188.98元，实际杠杆约7.1倍，2026年3月16日到期。如认为正股或会进一步下跌可参考阿里沽「20544」，行使价138元，实际杠杆约6.1倍，2026年3月16日到期。如投资者希望利用较高杠杆产品部署，看好可注意阿里牛「67146」，收回价148元，实际杠杆约15.9倍。看淡可注意阿里熊「64863」，收回价170元，实际杠杆约8.6倍。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。结构性产品之价格可急升也可急跌，投资者或会损失部份或所有投资。可赎回牛熊证备有强制赎回机制而可能被提早终止，届时（i）N类牛熊证投资者将不获发任何金额；（ii）R类牛熊证之剩余价格可能为零。摩根大通并非投资者的顾问或信托人，亦不会负责决定投资该金融工具是否合法或适合任何准买家。投资者应为自己作风险评估，并在需要时咨询专业意见。投资者应详阅有关上市文件中之条款、风险因素及其他资料，并了解结构性产品之特性及愿意承担所涉风险，否则切勿投资上述产品。结构性产品于第二市场的流通量是无法预料的。



轮商精选