闻风至 - 深圳国际派息有上调空间 | 鲜股落镬

闻风至
14小時前
专栏
近日有两大因素或反映市场情绪未准备再次破顶，先是Nvidia（辉达，内地译英伟达）于业绩后进一步走低，5日累跌3.8%、1个月累跌7.14%，AI股畏高情绪仍未消散之余，资金有趋向采取更保守的态势。

　　另一因素则是港股科指龙头阿里（9988），阿里原本在美股时段一度升逾5%，即使升幅在美股收市大幅收窄，仍见1.3%的升幅。但回到港股却见反高潮，倒跌1.9%。更别忘记市场对美国12月份下调利率的预期正在升温，科指成分股理应有更好表现。

　　大市方向未明，不如继续留意高息股，公路股深圳国际（152）于上个财年派息金额达每股0.598元，现价计股息率接近6.9厘，再加上其过去一段时期派息金额只相当于盈利的一半，未来在国内央企国企喜以提升派息比率吸引资金的大环境下，深圳国际亦有调升派息的空间。

大市仍未见明确方向

　　深圳国际核心业务包括收费公路、现代物流、港口、环保，核心资产则是涵盖深圳及周边地区多条主要高速公路，能够提供稳定现金流，是公司派息的重要基础。

　　而且，集团在全国超过40个城市建有物流园区，形成「全国性物流网络」，其手上拥有丰富的物流基建项目，包括仓储、配送中心及智慧物流平台等。

　　其中，华南物流园转型为住宅项目的计划，被市场视为集团未来的利润重要来源。于今年7月份，集团公布华南物流园项目一期转型升级进展，拟将该项目逐步变更为以数字经济产业为核心、配套高端商业和居住功能的综合性用地。

　　大市仍未见走出明确方向，在此环境下，高息股如深圳国际更具吸引力，其收费公路提供稳定现金流，派息率高企，且具备提升派息比率的空间。加上华南物流园转型升级项目逐步落地，未来有望成为新的利润增长引擎，攻守兼备，值得投资者在不明朗市况中持续关注。

闻风至 - 受惠补贴 一拖业绩可看好 | 鲜股落镬
第一拖拉机（038）股价有短线见底兆头，该股昨日反弹0.55%，是经过七连跌后的连续第二日反弹，留意7.5元阻力，中线则有望受惠农机购置补贴等政策推动业绩好转。 　　作为中国农业机械行业的龙头企业，第一拖拉机主要从事农业机械、动力机械及相关零部件的制造与销售。近年来，受惠于中国农业机械智能化进程的加速，为其第一拖拉机的业务带来重返扩张的机遇，海外市场方面亦是其一大潜在亮点。 　　202
2025-11-26 02:00 HKT
鲜股落镬