大行晨报 - 英镑年底前料区间整固｜大行晨报

英伦银行11月议息会议以5比4的投票结果宣布将利率维持在4厘不变，结果符合市场预期。今次议息会议投票结果显示，英伦银行参与投票的官员关于利率决议的看法分歧较大，央行指引称利率可能处于逐步下行轨道。英伦银行表示，目前国内通胀面临的风险逐渐下行，国内工资增长和服务业物价升幅均已放缓，故此判断通胀已经见顶。



而近期公布的数据显示，英国10月零售销售按月大跌1.1%，扭转前值经上调后升0.7%的势头，且远差过预期。虽然最新公布的10月整体通胀略高于市场预期，按年升3.6%，但仍然较前值3.8%有所回落，核心通胀按年升幅则符合市场预期报3.4%。英伦银行偏鸽的发言及数据令市场揣测英伦银行或将重启减息步伐。执笔之时，彭博利率期货显示，交易员预计英伦银行12月议息会议减息0.25厘的概率接近9成。



自今年下半年开始，美元迎来一轮反弹，而多只外币兑美元则相应出现不同程度的回落。英镑兑美元自今年7月初高见1.3789之后，于50天线水平附近上落整固，但自今年10月以来，英镑兑美元跌势加剧，并一度失守250天线，于11月初低见1.301水平，执笔之时正于250天线上方约1.318水平争持。



笔者认为，基本面来看，英国的财政压力可能限制英镑升势，现时市场正等待本周英国即将出炉的英国财政预算案，英国财相李韵晴正寻求筹集约300亿英镑，市场揣测银行及地产业可能要面临加税。技术面来看，若英镑能守稳50天线上方约1.33水平，才有望重拾反弹趋势，否则将持续区间震荡。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报