大行晨报 - 数据支持联储局减息｜大行晨报

14小時前
　　美元周二下跌，日内公布的一系列好坏参半的经济数据强化了市场对联储局下个月将降息的预期；但其中部分数据因延迟发布而显得滞后。数据显示，美国9月零售销售上涨0.2%，低于经济学家预测的0.4%。美国9月生产者物价指数（PPI）上涨0.3%，符合预期，此前8月未修正为下降0.1%；核心PPI仅上涨0.1%，低于市场预期的0.2%。此外，美国消费者信心指数11月降至88.7，低于10月上修后的95.5，这进一步打压美元信心。周二的经济数据紧随过去几天联储局官员的鸽派言论之后，这些言论进一步巩固了市场对降息的预期。联储局理事沃勒周一表示，就业市场疲弱到足以支持12月再降息25个基点，但之后的行动将取决于因政府停摆而延迟的大量数据。沃勒的言论与纽约联储总裁威廉姆斯上周五的类似表态相呼应。据CME数据显示，利率期货交易员认为联储局下月降息的可能性约为85%，高于一周前的50%。

　　欧罗兑美元周二出现较明显反弹，只是汇价尚未有明确突破25天平均线位置，并且仍然是居于10月以来的下降趋向线下方，亦即现阶段仍是一浪低于一浪的下跌走势中。趋向线阻力见于1.1630，11月13日高位1.1655，后市若跨过此才可望欧罗重新启动升势，否则仍倾向维持反复下行格局。下方支撑先参考11月5日低位1.1468，其后支持看至1.14水准，若然进一步下破此区，将见欧罗延展较显著的下调压力。其后较大支持位看至1.1310及1.12。至于向上较大阻力料为1.1720及1.1800。

　　美元兑日圆周二下跌，低见155.78，自上周触及10个月低点以来，日圆呈反复回调。市场正在摸索日本政府干预以支撑日圆的迹象。感恩节期间流动性偏低，可能为日本央行干预美元兑日圆创造良好条件。技术图表所见，由于汇价上周已见明确突破155关口，纵然近日出现回挫，但仍为持于此区之上，并且亦未守住上升趋向线，估计美元兑日圆仍续见上行发展。至于趋向线目前位置在155.40，倘若失守才见美元兑日圆有较大的调整压力。黄金比率计算，38.2%的回调幅度在153.50，50%及61.8%的幅度则在152.20及150.85。阻力位料为157.20及158，下一级料为158.90，之后将瞩目于160关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
