朱红 - 小米造好 敲「22713」 | 窝轮热炒特区

朱红
3小時前
　　小米集团（1810）CEO雷军周一于场内增持260万股B类普通股，涉资逾1亿元，持股比例升至23.26%。小米股价显著造好，一度重越10天线高见41.1元。如看好小米可留意认购证「22713」，行使价62.05元，实际杠杆6倍，明年5月到期。如看淡小米可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆4倍，明年6月到期。

　　阿里巴巴（9988）周二公布业绩，股价绩前表现反复，早段升越20天线后遇沽压，在158元附近好淡争持。如看好阿里可留意认购证「20577」，行使价173.43元，实际杠杆5倍，明年4月到期。如看淡阿里可留意认沽证「20718」，行使价142.78元，实际杠杆5倍，明年3月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。

　　阿里旗下人工智能助手千问App公测一周下载量突破1000万次，超越ChatGPT、Sora及DeepSeek成为史上增长最快的AI应用程式。阿里巴巴（9988）将于周二（25日）公布业绩，公司股价绩前造好，反弹至155元附近整固。如看好阿里，可留意阿里认购证「20577」，行使价173.43元，实际杠杆5倍，明年4月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆
2025-11-25 02:00 HKT
