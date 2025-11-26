轮商精选 - 美团绩前留意「20060」 | 窝轮热炒特区

美团（3690）将于本周五（28日）公布第3季业绩。市场焦点预期将集中于核心本地商业业务的收入情况，以及集团于用户及商户层面的激励措施。彭博智库指，面对阿里巴巴（9988）、京东（9618）等主要竞争对手，美团持续加大推广及补贴力度，或令盈利能力及现金流承压。同时，彭博智库分析指出，即时配送交易量增长则有望提升运营效率，部分抵销激励措施带来的盈利压力。



此外，市场亦关注美团的海外业务发展，旗下Keeta第3季于卡塔尔、科威特及阿联酋等地扩展。彭博智库料相关新业务投入或有机会令集团亏损进一步扩大。



美团股价周二收报98.25元，今年以来，美团于十大恒生科技指数成分股中跑输其余成分股，累跌近35%（截至周二）。如认为美团仍有上行空间可注意认购证「20060」，行使价108.98元，实际杠杆约7.4倍，26年3月到期；如预测美团股价将调整下行，可留意认沽证「20477」，行使价91.11元，实际杠杆约5.7倍，26年3月到期。



如投资者希望利用较高杠杆产品部署，看好美团可留意牛证「56319」，收回价93元，实际杠杆约12.3倍；看淡可留意美团熊证「56944」，收回价104元，实际杠杆约10倍。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。



轮商精选