闻风至 - 受惠补贴 一拖业绩可看好 | 鲜股落镬

第一拖拉机（038）股价有短线见底兆头，该股昨日反弹0.55%，是经过七连跌后的连续第二日反弹，留意7.5元阻力，中线则有望受惠农机购置补贴等政策推动业绩好转。



作为中国农业机械行业的龙头企业，第一拖拉机主要从事农业机械、动力机械及相关零部件的制造与销售。近年来，受惠于中国农业机械智能化进程的加速，为其第一拖拉机的业务带来重返扩张的机遇，海外市场方面亦是其一大潜在亮点。



2025年上半年期内，公司股东应占溢利约7.69亿元（人民币，下同），按年微降15%；第3季则录得纯利下降9.7%，至9.94亿元。业绩尚未止跌，股价却见受惠市场憧憬业绩好转在即，引发一波长长升浪，该股自5月份低见5.47元，至今反弹近34%，10月份曾高见8.2元水平。



根据农业农村部和财政部联合发布的《2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见》，该政策将继续涵盖耕整地机械、种植施肥机械、收获机械等多个品类，补贴额度根据机具档次和市场均价确定，最高可达30%。这不仅刺激农民购机意欲，还直接推动农机制造企业如第一拖拉机的销售增长。预计2025-2026年补贴资金总额将维持高位，助力公司业绩复苏。预料在内地农机智能化的趋势下，第一拖拉机将进一步受益于技术升级引发的更新换代。



集团海外销售于上半年期内录升近3成，值得一提是，公司已形成以中亚、东南亚、美洲区、中东欧区、非洲区为主的五大销售区域，其中非洲市场与中东欧市场销售表现亮眼。第一拖拉机基本面改善可期，宜留意阻力位及政策红利，静待业绩复苏带来新一轮升浪。



闻风至